財政預算案2026｜陳曼琪：預算案「穩中求進」 冀政府深化AI應用 節省資源用以惠及民生

財政司司長陳茂波今日( 25日 )公布新一份《財政預算案》，立法會選委界議員陳曼琪對此表示歡迎。陳曼琪指，《財政預算案》整體穩中求進，投資可見未來，反映2025年香港公共財政狀況良好，經營帳目恢復盈餘，經濟增長勢頭良好，亦反映特區政府積極把握國家發展機遇，發揮香港獨特優勢，主動對接「十五五」規劃，融入和服務國家發展大局，紓解民困措施亦比去年多。

樂見AI助減開支 促深化應用惠及民生

陳曼琪表示，收入方面，政府財政狀況恢復盈餘受益於股市、樓市持續向好，她樂見政府持續投資創科等未來產業多元化發展，並透過AI賦能，為香港開拓新的經濟增長點，平衡股市、樓市的波動性，確保政府中、長期財政收入更加穩健、充裕。

開支方面，她欣見政府善用AI及精簡公務員人手編制，令政府開支減少2%，期望政府繼續深化AI應用，提升效率，精簡架構，省更多資源用以惠及民生。

籲加大「派糖」力度

至於民生方面，陳曼琪表示今年的惠民措施較去年有所增加，但認為仍可再加大力度，例如増設「託兒開支免稅額」、「聘用外籍家庭傭工免稅額」、「子女學校書簿津貼免税額」和推出更多支援基層醫療的措施。

陳曼琪指，2026至2027年度《財政預算案》總體而言值得肯定，同時期望政府繼續聽取意見，推出更多支援中產、民生的措施，並優化公務員人手編制、嚴控政府工程開支，讓財政資源用得更精準、更有效。

19項建議獲採納 涵蓋法律及婦女發展

成功爭取項目方面，陳曼琪衷心感謝陳茂波採納其19項建議，重點包括：

設立跨界別專業服務平台，集合法律、會計等香港專業服務，支持內地企業出海；興建香港國際法律事務大樓，匯集國際法律人才培訓學院總部及國際法律及爭議解決服務機構等，鞏固香港國際法律樞紐地位。

促進婦女全面發展，持續撥款「婦女自強基金」 。

加強支援在職家庭，完善資助獨立幼兒中心的託兒服務名額。

加大稅務寬減力度，提高個人薪俸稅寬減額度、子女免稅額及物業差餉減免。

