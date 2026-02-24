Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

財政預算案2026︱消息：今年成立「知識產權學院」 夥職訓局培育人才 料撥款數千萬

政情
更新時間：17:13 2026-02-24 HKT
發佈時間：17:13 2026-02-24 HKT

《財政預算案》明天（25日）發表。據了解，政府會提出由知識產權署與職業訓練局合作，以先導計劃形式成立「知識產權學院」，主要負責培訓知識產權相關專業人才，協助初創等企業進行產品專利申請、保護及融資等工作，估計撥款約4000至5000萬元，料今年內成立。

消息指，目前相關人才主要來自法律界，由於知識產權保障涉及範籌廣泛，需涵蓋認證及融資等不同範疇的專業人才。新成立的「知識產權學院」，培訓對象主要是在職人士，透過學院取得資歷認證，預料先導計劃為期兩年。

相關新聞：財政預算案2026前瞻︱一文看清八大焦點 退稅差餉有望提高？消費券、電動車一換一凍過水

消息指，將提出由知識產權署與職業訓練局合作，以先導計劃形式成立「知識產權學院」。資料圖片
消息指，將提出由知識產權署與職業訓練局合作，以先導計劃形式成立「知識產權學院」。資料圖片
「香港技術與創新支持中心」於去年底正式投入運作。HKTISC官網圖片
「香港技術與創新支持中心」於去年底正式投入運作。HKTISC官網圖片

撥數千萬元資助「香港技術與創新支持中心」

另外，《預算案》據撥款數千萬元予生產力促進局，資助其去年成立的「香港技術與創新支持中心」（HKTISC），協助企業分析產品專利質素、估值服務等，以便利相關產品的融資與交易。

相關新聞：

財政預算案2026懶人包︱會否派錢？一換一取消？即睇免稅額/消費券/長者福利等各方建議

財政預算案2026︱封面顏色曝光 陳茂波親解理念：寓意本港經濟內生動力不斷增強

財政預算案．前瞻︱庫房止血「派糖」力度料增 政界：今年可「少甜」分享成果 惟消費券吹淡風

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
千人斬女網紅 | 無套「大戰400人」挑戰後宣布懷孕　用一方法即可鎖定生父
千人斬女網紅 | 無套「大戰400人」挑戰後宣布懷孕　用一方法即可鎖定生父
即時國際
22小時前
荃灣商場開年醒獅被批「Hea舞」 表演者現身吐苦水：底薪$600為愛發電｜Juicy叮
荃灣商場開年醒獅被批「Hea舞」 表演者現身吐苦水：底薪$600為愛發電｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
本港寬頻市場爆新春減價戰 大送router及現金券等 「可較官方定價更低」
本港寬頻市場爆新春減價戰 大送router及現金券等 「可較官方定價更低」
投資理財
11小時前
第28批八達通5.23起失效！逾期換卡要支付額外行政費 即睇2大免費更換方法
第28批八達通5.23起失效！逾期換卡要支付額外行政費 即睇2大免費更換方法
生活百科
22小時前
《歡樂今宵》女主持歷恐怖車禍險破相  淡出近30年罕現身香港  與近半世紀生死之交聚首
《歡樂今宵》女主持歷恐怖車禍險破相  淡出近30年罕現身香港  與近半世紀生死之交聚首
影視圈
8小時前
劉美賢冬奧會女子花式溜冰奪冠。中新社
中國觀察：劉美賢母親曝光 「中功」二姐
即時中國
8小時前
巴拿馬臨時接管兩座港口 長和斥行動不合法 「員工不得溝通 否則面臨檢控」
01:15
巴拿馬臨時接管兩座港口 長和斥行動不合法 「員工不得溝通 否則面臨檢控」
商業創科
6小時前
黃子華罕評英國不留情面 狂踩搵食艱難：我唔係詆譭 若赴當地必帶一物免淒慘
黃子華罕評英國不留情面 狂踩搵食艱難：我唔係詆譭 若赴當地必帶一物免淒慘
影視圈
22小時前
財政預算案2026︱電動車「一換一」傳取消？業界：已準備通宵營業試車 倘取消生意勢「半年寒冬」
社會
7小時前
前上市公司主席曬英護照稱「零用途」 Hashtag「只係裝飾品」「廢物利用」掀議｜Juicy叮
前上市公司主席曬英護照稱「零用途」 Hashtag「只係裝飾品」「廢物利用」掀議｜Juicy叮
時事熱話
3小時前