財政預算案2026︱消息：今年成立「知識產權學院」 夥職訓局培育人才 料撥款數千萬

《財政預算案》明天（25日）發表。據了解，政府會提出由知識產權署與職業訓練局合作，以先導計劃形式成立「知識產權學院」，主要負責培訓知識產權相關專業人才，協助初創等企業進行產品專利申請、保護及融資等工作，估計撥款約4000至5000萬元，料今年內成立。

消息指，目前相關人才主要來自法律界，由於知識產權保障涉及範籌廣泛，需涵蓋認證及融資等不同範疇的專業人才。新成立的「知識產權學院」，培訓對象主要是在職人士，透過學院取得資歷認證，預料先導計劃為期兩年。

消息指，將提出由知識產權署與職業訓練局合作，以先導計劃形式成立「知識產權學院」。資料圖片

「香港技術與創新支持中心」於去年底正式投入運作。HKTISC官網圖片

撥數千萬元資助「香港技術與創新支持中心」

另外，《預算案》據撥款數千萬元予生產力促進局，資助其去年成立的「香港技術與創新支持中心」（HKTISC），協助企業分析產品專利質素、估值服務等，以便利相關產品的融資與交易。

