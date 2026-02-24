宏福苑安置︱陳克勤指方案人性化 冀居民仔細考慮作合適選擇 「總比一無所有來得好」

政府日前公布大埔宏福苑的長遠安置方案，計劃以現金收購或「樓換樓」方式，購入除宏志閣外其餘7幢樓宇的所有住宅單位。受影響居民須於8月31日前決定是否接納政府提出的長遠安置安排。新界東北立法會議員陳克勤認為，政府的方案已相當人性化：「並非個個方案佢哋都最鍾意，但總比一無所有來得好。」期望居民仔細考慮後作出最適合自己的選擇。

陳克勤今早（24日）在電台節目中表示，今次政府提出的長遠安置方案，是基於早前進行的問卷調查結果，並充分考慮了居民的經濟狀況，屬相對人性化的處理方式，讓居民有選擇空間，包括以現金收購業權、選擇「樓換樓」，以及預留居屋、綠置居和房協單位供受影響業主優先選購。他認為整體上，居民對方案的反應屬可接受範圍。

任何安排無可能獲100%支持

對於約有9%的災民（約183戶）表示僅接受「原址重建」作為長期居住安排。陳克勤認為，肯定會有人不接受方案，任何長遠的住屋安排，都無可能達到100%的支持，不過政府針對該9%的災民可多作解說功夫，分析利害及優勢，幫助他們作出決定。

陳克勤重申，特首所強調的「情理法」原則，應以「情」行先，法律為最後手段，不希望在過程中要動用條例強制收購拒絕出售單位的業權。他坦言，若堅持不搬遷，相關樓宇的價值或將歸零，「不是個個方案他們都最喜歡，但總比一無所有為好」。他認為居民尚有半年時間仔細考慮，促請政府持續加強解說工作。

期望居民從實際情況考量作決定

至於未被納入安置範圍的宏志閣，陳克勤指接觸到的業主意見分歧，部分人希望重返家園，無懼災後陰影。但他昨日也收到一封長達千字的電郵，促請政府將宏志閣納入安置方案。他建議應就宏志閣再進行一次專門的意向調查，若過半數居民支持納入方案，便可啟動討論；若未達半數，則須尊重私有產權。



不過，他亦坦言，若宏志閣保留不作收購，日後將面對大廈公契、地契、管理及樓宇復修等複雜問題，處理上相當棘手。尤其宏志閣在大火中未受損毀，仍可居住，最終仍需由居民自行決定，「解鈴還需繫鈴人」。他期望居民從實際情況出發，待未來一兩周解說隊逐戶講解後，大家沉澱思考，相信會有更清晰的方向。

