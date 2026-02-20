財政預算案2026前瞻｜政黨倡降烈酒稅門檻至100元 業界：經濟效益足彌補酒稅損失

【財政預算案2026/前瞻/烈酒稅】政府於2024年下調烈酒稅，進口價達200元以上烈酒，200元以上部分的稅率，由100%減至10%。今年《財政預算案》諮詢，不同政黨均建議進一步減免烈酒稅，其中自由黨主席、批發及零售界議員邵家輝期望，透過降低中低價烈酒的稅項，直接刺激夜間餐飲及消費市道，同時吸引更多國際酒商落戶。香港酒吧業協會主席錢雋永更建議撤銷烈酒稅，以多方面激活經濟。

邵家輝倡烈酒稅徵稅門檻降至100元

當局前年10月調低烈酒稅，截至去年6月底的8個半月，烈酒進口貨量上升兩成，價值更大幅上升近九成，反映有效鼓勵高價烈酒貿易，但商經局當時稱各方面成效仍有待觀察。

邵家輝表示，自去年烈酒稅下調後銷量理想，但受惠範圍未及大眾消費市場，因此建議將烈酒稅的徵稅門檻降至100元，即超過100元的部分徵收10%稅率，以惠及更多市民，並針對價格較低的酒類，以激活夜間經濟。

他認為，酒吧及夜市的酒類定價普遍不高，若能降低此類酒品稅項，將直接促進夜間消費。他強調，推動夜經濟的關鍵在於帶動市面人流，減酒稅能鼓勵市民外出消遣，從而產生連鎖經濟效益，其根本性作用勝過派發「夜間消費券」。對於減稅會否影響政府財政收入，邵家輝指，相關稅收佔整體經濟活動比例不高，反而減稅所帶動的餐飲、娛樂及交通等周邊消費，其整體經濟效益將遠超酒稅本身。

吳永嘉：烈酒零售價下降帶動酒吧、餐廳生意

經民聯黨魁、立法會議員吳永嘉表示，為鞏固香港的國際貿易中心地位，可從開拓酒業貿易入手。他分析，若將烈酒稅的徵稅門檻下調至100元，稅款減幅可達約三成，屆時中低價烈酒的零售價將有顯著下調空間。他相信，此舉有助吸引更多不同價位的烈酒品牌以香港作為分銷中心，提升本港作為貿易樞紐的地位。

他又指，當烈酒零售價下降，酒吧及餐廳便能提供更多價格親民的選擇，有助吸引市民外出消費，為夜市注入活力。

酒吧業籲撤銷烈酒稅

香港酒吧業協會主席錢雋永表示，現時業界因業主減租令生意尚算穩定，但經營環境依然困難，尤其上半年屬傳統淡季，建議政府將烈酒稅率降至零，以多方面激活經濟。

錢雋永認為，撤銷烈酒稅有四大好處：首先降低成本，酒吧的入貨成本可即時下降，直接提升業界的生存空間；二是吸引投資，有助吸引外國酒商來港投資，繼而帶動寫字樓租賃市場及增加就業機會；三是促進本地消費，酒類產品價格下調，能有效鼓勵市民留港消費，減少市民北上消費；四是帶動相關產業，如可惠及的士、餐飲及娛樂等行業，創造更完整的夜間經濟鏈。

他強調，撤銷烈酒稅的影響深遠，且立竿見影，其衍生的經濟效益及其他行業的稅收增長，足以彌補酒稅損失，達至政府、業界及市民的「三贏」局面。

記者：李健威