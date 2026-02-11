黎智英案｜鄧炳強去信《華盛頓郵報》及《華爾街日報》 斥兩報評論完全漠視案件證據

壹傳媒創辦人黎智英因「串謀勾結外國勢力」等罪罪成，被判監20年。保安局局長鄧炳強今（11日）致函《華盛頓郵報》（The Washington Post），嚴正反駁該報於2月9日發表題為《出版報紙的實質死刑判決（A de facto death sentence for publishing a newspaper）》的社論。鄧炳強在信中強調，有關社論完全漠視黎智英案件的證據，屬赤裸裸的謊言及反華宣傳，試圖詆毀香港及國家的聲譽。

鄧炳強在信中指出，黎智英及其他8名被告並非因「出版報章」或政治理念而被檢控，而是干犯危害國家安全的嚴重罪行而被起訴、定罪及判刑。該案是自《香港國安法》於2020年6月頒布實施以來，首宗勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪名成立的案件。黎智英被判處總刑期20年監禁，充份反映案件的嚴重性。

「袋鼠法庭」說法極失實且具冒犯性

鄧炳強批評，有關社論中所謂「袋鼠法庭（kangaroo court）」的說法是極度失實且具冒犯性。他重申，黎智英案經過156天公開、公正及公平的公開聆訊，法庭對外開放，公眾、傳媒及來自世界各地的觀察員均有旁聽；控方共呈交多達2,220項證物；超過8萬頁文件及證據紀錄；並傳召14名控方證人。法庭已清晰指出黎智英是本案的主腦，法庭的裁決理由及判刑理由均已全面公開，可供公眾查閱，這些文件充份顯示法庭是嚴格依據法律和證據作出判決。

鄧炳強強調，任何試圖主張某些個人因其違法行為而應獲豁免法律責任的說法，無異於鼓吹享有違法的特權，完全違背法治精神。

至於在發給《華爾街日報》的信中，鄧炳強批評，該報一篇評論文章是基於選擇性記憶，而非香港的實際情況。

鄧炳強又說，黎智英案性質嚴重，判囚20年充分反映他所犯罪行的嚴重性，任何人提出豁免他承擔法律責任，都等同鼓吹特權，完全違背法治精神。

