財政預算案2026｜畢馬威倡薪俸稅免稅額增至14萬元 定期調整薪俸稅階及免稅額

新一份財政預算案2月25日公布，畢馬威估計25/26年度政府財政赤字約為112億元，較政府原先預算的670億元有顯著改善，認為與股市暢旺，印花稅收入增加等因素有關。畢馬威建議薪俸稅基本免稅額提升至14萬元，並考慮容許市民使用部分強積金作置業首期。

料政府財赤有顯著改善

畢馬威今日（11日）舉行記者會，稅務合夥人梁愛麗預計，25/26年度約112億元財赤，較政府原先預算的670億元有顯著改善。她認為這與股票市場暢旺有關，估計25/26年度印花稅收入，比原定增加約450億元。同時隨市道復甦，利得稅及薪俸稅的收入都會較預期多，由於印花稅、利得稅等屬經常性收入，料政府經營帳目會錄得盈餘，惟賣地收入大減，故綜合帳目仍會錄得赤字。

梁愛麗續指，近20年有6次財赤，近4年為連續赤字，不過赤字逐年減低，反映經濟開始好轉。她估計截至今年3月31日，財政儲備為6430億元，約為10個月的政府開支，屬穩健水平。她提到香港受外圍影響大，在地緣政治複雜環境下，政府應審慎理財，多元化發展產業，以提升競爭力。

倡按消費物價指數定期調整免稅額

政府及公共事務主管合夥人李智深指，薪俸稅階及免稅額，過去數年未有重大調整，考慮通漲等因素，建議政府將基本免稅額提高至14萬元，料會令政府收入減少20億元。他建議之後每年可按消費物價指數，定期調整薪俸稅階及免稅額。另外，他提出容許市民使用部分強積金，作首次置業「首期」 。至於如何平衡市民的退休保障，他相信自住物業為退休保障之一。

稅務合夥人何嘉輝建議，優化現有的家族辦公室稅務優惠制度，擴大投資範疇至數碼資產及貴金屬，使其更具吸引力和成效。對高淨值人士將資產轉移至其家族投資控股工具時，提供印花稅豁免。他相信上述兩項措施有助，鞏固香港成家族辦公室的首選地。

記者：林彥汛

