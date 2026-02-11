運輸策略藍圖｜議員關注第四條過海隧道規劃  陳美寶：將檢視坊間倡議的走線

運輸及物流局早前公布《運輸策略藍圖》，局長陳美寶今早（11日）再向立法會交通事務委員會介紹。

「實政圓桌」莊豪鋒表示，知道「粵車南下」對香港經濟有好處，但不能草率做事，若要放寬更多名額及城市，必須按部就班，最理想是研究特許專額，即額外配額讓粵車去欣澳、迪士尼，以及將來南大嶼指定的停車場，然後再轉車出市區，這樣做既可增加粵車，又不影響本地交通。

料11號幹線通車後2036年將塞爆西隧

他又提到，本來椅州人工島發展有第四條跨海隧道，有其必要性，因為11號幹線工程已造好部分跨海工程，只要在港島找一個落腳點，即可做到跨海隧道，否則2036年通車後，西隧塞車將會很嚴重。專業動力方國珊亦表示「三隧分流」後，三條隧道車流有妥善管理，但始終車輛多，關注第四條過海隧道的規劃。

陳美寶表示，四條跨海隧道要有一個較為前瞻性的規劃，路政署及運輸署會將於內部就第四條過海隧道進行初步審視，檢視現時坊間倡議的走線，包括在交椅州人工島發展暫緩下，審視港島西至大嶼山東北連接路，或擴建現有隧道，從技術可行性、周邊道路容量、未來人口和經濟發展，以及財政成本效益上評估。

會收集數據和意見審視「粵車南下」未來路向

至於「粵車南下」計劃，陳美寶指希望吸引粵車來港於景點、酒店等地方停車，當局會密切審視「粵車南下」預約情況、用家反應及意見，以及本港的接待能力，收集數據和意見，以檢視「粵車南下」未來路向。

新社聯譚鎮國關注近日北區大塞車問題，關注當局會否考慮將2024年在東涌市中心，8個聯動式燈控路口進行的試驗，引入天水圍及北區等地方，推動區域聯動系統，實時調整區域交通。

運輸署助理署長/策略研究梁世豪表示，實時交通燈號確實會幫到車流及人流的地區，而東涌是屬於聯動式系統，較獨立系統更複雜，因該處有一些「姊妹」路口，互相之間有互動，若要再找地方套用這套系統，需花時間去分析，接下來會看能否再做多一些。

江旻憓問及當局會否考慮設極端天氣聯合通報機制

旅遊界江旻憓關注，當有不同極端天氣警告生效時，政府如何確保交通營運的最新消息可快速、清楚地傳送予旅客，以及會否考慮建立一個由業界、運輸署及相關部門組成的聯合通報機制，在極端天氣發生前後，及時向旅客發布最新的交通安排。

運輸署署長李頌恩表示，很關注極端天氣對交通路況的影響，故署方有一個24小時運作的緊急事故協調中心，無論是因天氣或其他路面事故發生，運輸署會擔當統籌角色，聯合不同交通工具的營辦商，第一時間發放有關的信息。她又介紹，署方有一個綜合的手機應用程式「出行易」集中消息發放，亦會透過傳媒發放資訊，第一時間讓旅客知道安排如何。

記者：郭詠欣

相關新聞：

政府公布運輸策略藍圖 網約車平台今年第四季營運 研究加大過海交通容量、增加泊車位

運輸策略藍圖｜陳恒鑌促為第四條海底隧道訂立時間表 汽車會: 政府須增容量紓緩車流

南下車半年內擴城市 網約平台第四季投運

