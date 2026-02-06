運輸策略藍圖｜陳恒鑌促為第四條海底隧道訂立時間表 汽車會: 政府須增容量紓緩車流

立法會交通事務委員會主席陳恒鑌表示，今次《運輸策略藍圖》方案宏大和重要，「八縱八橫」策略是因應北都發展而訂立，鐵路網東西互通，可增加鐵路抗疫力，出現事故時有利疏導乘客，而隨北都發展，道路已有塞車，而三隧分流實施後仍有塞車，故第四條過海隧道有興建的需要，政府應盡快訂立發展時間表，保持香港交通快捷方便的核心競爭力。

政府可引入市場投資 公私合營或BOT等均可考慮

對於交椅島人工島暫未落實發展，陳恒鑌認為，即使人工島未填海，仍可繼續進行第四條海底隧道的計劃，政府將興建11號幹線的青龍大橋一段，但政府仍可繼續興建延展至過海隧道。他指，若庫房現時未充裕，政府亦可引入市場投資，公私合營、「興建—營運—轉移」和「興建—轉移」模式都可以考慮。

他亦提到，多年來爭取發展智慧交通，但政府策略一直偏於保守，現時載客司機老齡化，引入無人駕駛和智慧公交是好的，政府又提出按需求服務的概念，營運商可以按需求分配車輛密度，「現時小巴到下遊就沒有位置（接載乘客），若掌握到需求，就可精準出車，甚至預留座位」。

李耀培 : 政府必須以增加容量方法解決車流問題

中國香港汽車會永遠榮譽會長李耀培表示，最關心第四條海底隧道的興建，因現時三隧分時段收費已是終極手段，故政府必須以增加容量的方法解決車流問題。他又提到，支持擴展粵車南下的城市，亦應按香港的承受力有序增加配額，而現時港府研究增加車位和商用車夜晚泊位，是非常好的事，建議政府透過修例，鼓勵商界將舊式停車場改成智能停車場。

李耀培亦指，政府推動智慧交通，亦對網約車、自動車、電動可移動工具採用接納態度，是要追上其他智慧城市，現時內地很多城市的運輸科技都領先香港，但香港有健全法律法規，相信進步會快。

理工大學專業及持續教育學院高級講師劉鋭業表示，從藍圖提到發展自動車和智慧交通，可見港府朝智慧城市方向邁進，而自動車的跨境測試亦配合融入大灣區發展的趨勢。但他認為，自動車在港的發展視乎普遍市民對自動車的信心程度，而香港道路複雜，需要時測試，故2035年落實自動車應用公共交通服務的目標並不算保守，未來亦可能非全港各區均有自動車行駛，「深水埗、旺角是否可以用到？」

對於粵車南下，劉銳業認為，計劃值得擴大，以增加內地人來香港促進經濟發展，並認為現時每日100個的配額過少，可考慮增至500個，其中周末可開放較多配額，應對港人北上消費的趨勢。