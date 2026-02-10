立法會選舉開支申報︱江旻憓參選記招花2萬元「公關費」 一女議員豪擲18萬拍造型照

立法會換屆選舉去年12月完成，按照規定，參選人需於2月10日前向選舉事務處提交選舉開支及接受選舉捐贈的申報書。目前部分參選人申報資料已可供查閱，《星島》翻閱並整理已申報文件，發現各候選人競選開支金額懸殊，部分項目更惹人注目。

其中，「微笑劍后」江旻憓報名參選當日，花費2萬元作「傳媒協調」，惟她當日被大批記者追訪，更爆出「大家食咗飯未」的金句，公關效果似乎未如理想。此外，首次晉身立法會的民建聯議員郭芙蓉，申報人像攝影、平面設計連同化妝造型共花費約18萬元，遠比其他參選人高。

江旻憓參選記招遭包圍 申報2萬元「傳媒協調費」

奧運金牌得主江旻憓轉戰政壇，更空降旅遊界參選，她去年11月3日報名，遭現場半百記者包圍，記者提問時亦不斷「疊聲」，答了3條問題便轉身離開。江旻憓之後步行前往報名亦「舉步維艱」，不斷被記者追訪，由身旁的公關人員護航，江旻憓則不斷報以招牌笑容，多次向記者表示：「大家食咗飯未啊？」

翻查選舉開支申報，江旻憓申報當日用於「傳媒協調安排」的費用為2萬元。

郭芙蓉化妝攝影使18萬

在選舉中，各參選人需拍攝個人照片以提交資料或作宣傳之用，但參選人開支有顯著分別，例如參加新界東南直選的民建聯葉傲冬僅花費500元；同為民建聯的九龍東顔汶羽拍攝照片連同沖晒費用為4,680元。然而，在眾多參選人中，郭芙蓉申報「人像攝影、平面設計」費用高達17.5萬元，連同5000元「化妝造型」，共花費約18萬元，遠比其他參選人高。

助理膳食費懸殊 人均千元酒店嘆「早午餐」

不少參選人亦申報了選舉助理的餐飲費用，如郭芙蓉在選舉當日為71名助理提供食物，共支出4,919元，人均約69元。選委界何君堯的助理在選舉當日下午，先前往會展「中庭」飲茶，6人消費2,252元，人均約375元；當晚再轉往屯門享用羊腩煲，16人消費3,163元，人均約200元。

此外，選委界議員、民建聯林琳的3名選舉助理，於選舉當日在君悅酒店一間意大利餐廳享用「早午餐」（Weekend Brunch），共支出3,130元，人均約1,043元。

郭芙蓉申報攝影、平面設計連同化妝造型共花費約18萬元。資料圖片

此外，體演文出界霍啟剛申報了4張門票費用，當中500元以上且留有單據的共兩張，分別為香港網球公開賽單雙打決賽（11月2日）門票970元，及大型舞劇《武道》門票1,020元。

根據選舉事務處《立法會選舉活動指引》，任何當選或取得5%及以上有效選票且未喪失資格的候選人均符合資助資格。在有競逐的地方選區或選舉界別中，候選人所獲資助為以下三項金額中的最低者：該候選人所獲有效選票總數乘以每票15元的資助額；該候選人根據《選舉開支最高限額（立法會選舉）規例》第3、4或4A條可招致的選舉開支最高限額的50%；該候選人申報的實際選舉開支。

記者：郭文卓

