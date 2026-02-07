立法會選舉︱開支申報「奇觀」：有人豪花2萬泊車 造型設計使$6500 新丁用$5000學演講

立法會換屆選舉去年12月完成，根據選舉規定，參選人須於今年2月10日前，提交選舉開支及接受選舉捐贈的申報書。目前部分參選人申報資料已可供查閱，《星島》翻閱並整理已申報文件，發現各人開支五花八門，有參選人攝影費僅25元，亦有人豪花逾2萬元作形象設計；有參選人泊車費總額高達2萬元，亦有人申報「自家車輛租金」及演說課程費用。

形象開支豐儉由人 最高逾2萬

在選舉中，各參選人均需拍攝個人照片以提交資料或作宣傳之用，但相關開支差異顯著。例如科技創新界邱達根僅花費25元，參選商界（第二）王紹基亦只申報40元。不過，亦有參選人支出較高，選委界簡慧敏申報花費6,500元用於造型設計，其辦公室表示，所申報的費用不涉及公帑；陳凱欣申報4,340元用於個人照片及宣傳照拍攝。申報金額最高的包括九龍西劉愛詩，支出2萬元用於攝影、造型及修圖服務；地產界黃浩明則申報20,500元相片拍攝及形象設計費用，是暫時申報同類開支中金額最高的參選人。

九東陳進雄花10萬請選舉代理 得票低被沒收按金

此外，不少參選人會聘請代理人或助理協助競選及處理選舉事務，花費一般由2萬至3萬元不等。如選委界吳傑莊申報2萬元開支聘請選舉代理人，陳凱欣花費25,000元聘請選舉助理及拉票人。

本身是民思政策研究所（前稱民主思路）理事的九龍東參選人陳進雄開支偏高，其申報10萬元用於聘請選舉代理人，另花費9萬5千元聘請選舉助理及拉票人。不過，陳進雄最後只得3,855票，得票率未達該選區3%有效票，按法例將被沒收5萬元選舉按金。

交通開支花樣多 一人泊車費高達2萬元

選舉期間，參選人經常奔波於宣傳、拉票活動，因此部分參選人會選擇租用車輛及聘請司機。如簡慧敏申報25,380元，用於聘請司機及租用車輛，其辦公室表示有關費用亦不涉公帑；選委界馮英倫雖使用自己的車輛，但照樣申報10,000元開支，並註明為「按市價計算自家車輛租金」。

此外，參選人也會申報泊車費用，例如吳傑莊申報243元泊車費用，飲食界梁進申報650元等。不過，進出口界鍾奇峰泊車費用特別高，他申報了26天的日間泊車費，每次350元，合共9,100元；同時申報了38天的夜間泊車費，每次288元，合共10,944元。兩項合計，其泊車費用總額達20,044元。另外，選委界林筱魯申報曾9次「入油」，合共費用達10,803元。

參選人申報演說課、咖啡交流與選舉花束

此外，參選人的申報項目可謂五花八門，例如航運交通界「新丁」林銘鋒申報5,000元個人演說技巧課程；科技創新界邱達根申報269.5元用於與業界朋友「咖啡交流」；體演文出界羅光萍則為選舉當日購置了400元花束。

根據選舉事務處《立法會選舉活動指引》，任何當選或取得5%及以上有效選票且未喪失資格的候選人均符合資助資格。在有競逐的地方選區或選舉界別中，候選人所獲資助為以下三項金額中的最低者：該候選人所獲有效選票總數乘以每票15元的資助額；該候選人根據《選舉開支最高限額（立法會選舉）規例》第3、4或4A條可招致的選舉開支最高限額的50%；該候選人申報的實際選舉開支。

記者：郭文卓