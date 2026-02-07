Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

立法會選舉開支申報︱九龍西參選人獲一人豪捐150萬現金 梁進獲多個飲食集團捐贈

政情
更新時間：17:30 2026-02-07 HKT
發佈時間：17:30 2026-02-07 HKT

立法會換屆選舉去年12月完成，根據選舉規定，參選人須於今年2月10日前，提交選舉開支及接受選舉捐贈的申報書。目前部分參選人申報資料已可供查閱，《星島》翻閱並整理已申報文件，多名參選人均獲選舉捐贈，包括來自所屬政黨、業界團體或個人捐助，其中在九龍西參選但落敗的關煒曦，申報收取同一人、合共150萬元的個人捐贈。

「羅家聰」捐贈關煒曦150萬元

根據規定，立法會選舉開支設有最高限額，其中地區直選限額介乎276萬元至311萬元不等。參選九龍西地方直選的油尖旺區議員關煒曦，選舉開支共154.2萬元，其中宣傳費用佔111.9萬元，包括宣傳品設計及印刷費 ，另有4萬元用於Facebook帖文廣告費等。於選舉開支一欄，他申報收取一名叫「羅家聰」的人士，現金捐贈共150萬元。《星島頭條》正向關煒曦查詢詳情。

陳振英獲中銀捐贈租金

功能界別方面，參選人多申報與業界相關的捐贈。其中在飲食界成功當選的自由黨梁進，申報收到多個飲食集團現金捐贈，金額大多為3000元，包括銀龍飲食集團、嚐囍小厨、彩福婚宴等；其對手江志恒報稱未有收取任何選舉捐贈。

本身是中銀香港顧問的金融界陳振英成功連任，他申報獲中銀捐贈13,506元作租金之用；其對手交通銀行財務管理專家葉子建，則獲交銀於選舉期間提供辦公室，價值14,022元。恒地執董、地產界議員黃浩明，獲恒地提供價值5,930元的服務，包括辦公室開支及車輛服務等。

此外，體演文出界參選人羅光萍申報收取3人現金捐贈，共3萬8千元，當中香港善水資本董事會主席張堃捐贈3萬元；她同時申報獲香港文學館提供價值5,040元的場地。

民建聯為參選人提供全數捐贈

部分具政黨背景的立法會參選人，於選舉捐贈申報中披露，曾收取所屬政黨的資金支持。其中民建聯為該黨參選人提供全數捐贈，民建聯副主席、港區人大政協界議員陳勇，申報曾收取民建聯11.3萬元現金捐贈；商界（第三）參選人張琪騰、漁農界參選人陳博智、社會福利界參選人朱麗玲，分別申報收取民建聯12萬元、8.9萬元及11萬元的現金捐贈。

其他政黨方面，自由黨主席、批發及零售界議員邵家輝申報收取自由黨15.1萬現金捐贈，以及價值5,365元的服務與物資捐贈。經民聯黨魁吳永嘉申報獲經民聯1,578元捐贈，同屬該黨的紡織及製衣界陳祖恒申報收取經民聯1,500元捐贈，用作辦事處開支。

根據選舉事務處《立法會選舉活動指引》，《選舉（舞弊及非法行為）條例》第18條規定，候選人可接受選舉捐贈，惟捐贈只可用於償付或分擔償付候選人的選舉開支。

此外，《選舉開支最高限額（立法會選舉）規例》就立法會選舉地方選區、功能界別及選舉委員會界別的選舉開支最高限額作出規定。候選人及其選舉開支代理人不得招致超逾該最高限額的選舉開支。相關規定可避免經濟充裕的候選人在進行競選活動時獲取不公平的優勢。
 

各地方選區／選舉界別的選舉開支最高限額：

地方選區/選舉界別 選舉開支最高限額
(a) 地方選區選舉  
    (i) 香港島東地方選區 3,310,000 元
    (ii) 香港島西地方選區 2,900,000 元
    (iii) 九龍東地方選區 3,110,000 元
    (iv) 九龍西地方選區 3,110,000 元
    (v) 九龍中地方選區 3,110,000 元
    (vi) 新界東南地方選區 3,040,000 元
    (vii) 新界北地方選區 2,760,000 元
    (viii) 新界西北地方選區 3,310,000 元
    (ix) 新界西南地方選區 3,450,000 元
    (x) 新界東北地方選區 3,110,000 元
(b) 以下八個功能界別的其中一個的選舉:  
    (i) 鄉議局功能界別 133,000 元
    (ii) 漁農界功能界別 133,000 元
    (iii) 保險界功能界別 133,000 元
    (iv) 航運交通界功能界別 133,000 元
    (v) 金融界功能界別 133,000 元
    (vi) 體育、演藝、文化及出版功能界別 133,000 元
    (vii) 科技創新界功能界別 133,000 元
    (viii) 飲食界功能界別 133,000 元
(c) 除上述(b)項所列者以外，每個登記選民數目不超過 5 000 名的功能界別選舉 213,000 元
(d) 除上述(b)項所列者以外，每個登記選民數目超過 5 000 名但不超過 10 000 名的功能界別選舉 425,000 元
(e) 除上述(b)項所列者以外，每個登記選民數目超過 10 000 名的功能界別選舉 639,000 元
(f) 選舉委員會界別選舉 213,000 元

記者：郭文卓 

