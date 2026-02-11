專訪︱黎智英判囚20年 梁愛詩：刑期合理非「走過場」 國安法從未壓迫不同政見人士

壹傳媒創辦人黎智英因「串謀勾結外國勢力」等罪罪成，被判監20年。前律政司司長、基本法委員會前副主任梁愛詩接受《星島》訪問時表示，黎智英案判決理據充實，法庭量刑時已充分考慮各項因素，並非「走過場」，認為刑期合理。她又指，本案與「35+」顛覆國家政權案不同，黎智英的行為已對香港造成實際損害。

梁愛詩：判詞理據充實 無「以言入罪」

梁愛詩表示，今次案件判詞長達855頁，當中詳細分析了每位被告在案中角色、案發前後資料，且大部分均有文件證據，顯示整個審訊有理有據，亦完全按照普通法原則。她提到，外界有說法稱案件缺乏足夠證據，只是因他們沒有或不願去看判詞中的事實，判詞已清晰闡述黎智英所犯罪行、構成元素、行為及意圖。她憶述《國安法》立法初期，社會曾憂慮出現「以言入罪」情況，而今次判決正好表明，法庭必須考慮被告有否危害國安的意圖、目的及行為，認為判詞內容充實。

案件已造成實際損害 與「35+」案有別

對於黎智英判囚20年，梁愛詩認為刑期合理，解釋《香港國安法》第29條訂明，罪行重大者可被判處無期徒刑或10年以上有期徒刑，法庭最終判處20年監禁，而非最高的終身監禁，顯示法官判刑時已考慮黎智英的年齡、單獨囚禁等減刑因素。她強調，黎智英案涉及勾結外國勢力，性質嚴重，也要看2019年社會動亂的背景，當時社會安寧被破壞，影響所有人，雖然國安法在2020年6月始生效，但判刑時不能不考慮當時社會情況。



她又指，本案與「35+」顛覆國家政權案性質不同，其行為已造成實際損害，包括要求外國制裁，而後者「未曾做出來」，因此判刑須具備足夠阻嚇作用。

梁愛詩：《國安法》從未壓迫不同政見人士

針對有西方媒體批評判決是「打壓新聞自由」，梁愛詩強調新聞自由非絕對，根據《香港人權法案》，在保障國安、公共秩序或他人權利情況下，言論自由可受限制。她認為，黎智英行為已明顯對國家安全構成影響，並侵犯了他人權利，因此對其自由作限制乃合法。

問及會否擔心外國威脅制本港法官，梁愛詩批評是荒謬做法，「一方面他們說要尊重法治，但法官審判不受任何干預，他只是按法律判案，不是創造法律，若然要受到制裁，這怎會是維護法治呢？這是破壞法治。」她認為道理在香港一方，面對抹黑只能不斷對外解釋，並以實際行動證明，「請他們來看看香港的情況。」她強調《國安法》實施至今，從未用此壓迫不同政見人士，被檢控者全因其行為危害國安、損害香港利益。

梁愛詩強調新聞自由非絕對。

可「移英服刑」？梁愛詩：無嘢講搵嘢講

黎智英持有英國護照，外界關注西方會否以外交途徑處理，甚至申請移送他至英國服刑。不過，保安局長鄧炳強日前指黎智英是中國人，他在香港犯法及服刑是合理。梁愛詩認為，即使黎是英國公民，「他跟英國有何關係？他在英國有沒有根呢？他在香港這麼多年」。梁愛詩指，移交在囚人士目的之一，是確保不會被剝奪探訪權利，但黎智英太太在香港，要求並不合理，認為這些說法只是「無嘢講搵嘢講」。

國務院昨日發表《「一國兩制」下香港維護國家安全的實踐》白皮書，梁愛詩指，過去有很多人誤以為中央除了國防、外交外，對香港沒有其他權力，甚至反對中央擁有「全面管治權」，認為白皮書有助釐清社會對國家憲制、「一國兩制」的誤解，以及了解維護國家安全、推動國安教育的重要性。

記者：郭文卓

攝影：盧江球

