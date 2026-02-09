黎智英案︱消防處：判刑保障市民生命財產安全 警察評議會：以維護國安為首要任務

早前被高等法院原訟法庭裁定罪成的黎智英今早（9日）判刑，總刑期20年，消防處發文表示尊重並支持判決。消防處表示，在2019年「黑暴」期間，市民面對被煽動的激進示威者肆意堵路、縱火和投擲汽油彈等嚴重安全威脅，消防處堅守職責，不分晝夜，全力以赴地撲滅火災、救援傷者，守護社區的安全與穩定。

消防處：全力協助維護國安及社會穩定

消防處表示，深信法治是香港繁榮與穩定的重要基石，支持特區政府依法維護社會秩序，保障市民生命及財產安全，將繼續全力協助維護國家安全以及香港社會穩定。

消防處各工協會對法庭的公正判決表示歡迎

消防處各工協會對法庭的公正判決表示歡迎，指案件經156日公開、公平審訊，法庭審視海量證供及證據，頒布長達855頁裁決理由，充分展現香港司法獨立公正的法治精神。2019 年「黑暴」期間，激進示威者肆意堵路、縱火、投擲汽油彈，嚴重威脅市民安全，消防處人員不分晝夜堅守崗位，全力撲滅火1災、救援傷者，守護社區穩定。 暴亂對社會造成深重傷害，許多年輕人受煽動誤入歧途、前途盡毀，令全港市民深切體會國家安全與社會穩定的珍貴。雖然本港已恢復平穩，但仍有少數反中亂港分子妄圖破壞社會安寧，消防處各工協會堅定支持特區政府及執法機關依法嚴懲相關行為。 消防處各工協會全體會員將繼續秉持愛國愛港核心價值，以維護國家安全為首要任務，支持特區政府依法維護社會秩序，切實保障市民生命及財產安全。

警察評議會職方協會：判刑彰顯公義

另外，警察評議會職方協會亦對判決表示歡迎，指判刑就是彰顯公義、維護法治的必然結果，稱黎智英歷年來勾結外部勢力，乞求對中央及香港特區實施制裁，禍國亂港之心昭然若揭。協會指更令人痛心的是，無數年輕人受其煽惑而以身試法，最終鋃鐺入獄，前途盡毀。

協會表示，堅信任何企圖危害國家安全的人都必然難逃法網；香港警察作為維護法紀的中堅力量，會一如既往以維護國安為首要任務，忠誠履職，確保「一國兩制」實踐行穩致遠，維持香港繁榮安定。

紀律部隊評議會：判決依據法律證據 公開透明

紀律部隊評議會（職方）指出，案件經過156日公開、公平及公正的聆訊，法庭在審視海量證供及各方陳詞後，早前頒下長達855頁的裁決理由，充分展現法庭嚴格依照法律和證據作出裁決。評議會認為，法官在判刑理由書中清楚闡述理據及具體考量，一切公開透明。

聲明中亦回顧2019年「黑暴」事件，指事件對香港社會造成嚴重傷害，並稱有許多年輕人被煽動唆擺而犯案，最終入獄前途盡毀，令人痛心。評議會認為，事件讓廣大市民深切體會到國家安全與社會穩定的珍貴，並支持執法機關依法嚴懲「反中亂港」分子。

強調續以維護國安為首要任務

評議會最後強調，各紀律部隊將繼續秉持愛國愛港的核心價值觀，以維護國家安全為首要任務，時刻謹守崗位，依法防範、制止和懲治危害國家安全的行為和活動，堅定不移確保香港長期繁榮安定。

相關新聞：

串謀勾結外國勢力案 主腦黎智英被判囚二十年罪有應得 旁聽席有人站立舉手歡呼「好呀！」

黎智英判刑｜港澳辦指彰顯法治精神：正義也許遲到但永不缺席 中聯辦：最好賀年禮物

黎智英案︱政府指判刑彰顯公義 李家超：黎智英罪行滔天、行為齷齪無恥 重判大快人心

黎智英判刑︱鄧炳強：判囚20年反映罪行嚴重性 會向法庭申請充公令沒收犯罪得益

黎智英案︱梁振英：判囚20年罪有應得 黎絕非「民主鬥士」 冀早日將其子女緝拿歸案