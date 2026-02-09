Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

黎智英案︱梁振英：判囚20年罪有應得 黎絕非「民主鬥士」 冀早日將其子女緝拿歸案

政情
更新時間：15:21 2026-02-09 HKT
發佈時間：15:21 2026-02-09 HKT

高等法院原訟法庭今日（9日）就黎智英及另外八名被告，以及《蘋果日報》相關三間公司被控共三項危害國家安全罪行的定罪作出判刑，黎智英被判總刑期為20年。前行政長官、全國政協副主席梁振英在社交平台發文，直指黎智英惡貫滿盈，認為他被判入獄20年，實屬罪有應得。

梁：此人絕非西方傳媒貼標籤形容的「企業家」和「傳媒人」

梁振英說，大家如果想重溫黎智英的罪行，可以翻閱審訊期間的法庭報道，也可以看看過去多年來他冒着個人和家人安全風險在Facebook揭露黎智英犯案的事實。他稱，此人絕非西方傳媒貼標籤形容的「企業家」和「傳媒人」，更加不是「民主鬥士」。

冀早日將乞求外國政府政客干預法庭審訊的子女緝拿歸案

梁振英又指，希望能夠早日將黎智英案的從犯、以及乞求外國政府政客干預法庭審訊的子女緝拿歸案。

黎智英被判總刑期為20年。
