黎智英案︱梁振英：判囚20年罪有應得 黎絕非「民主鬥士」 冀早日將其子女緝拿歸案

高等法院原訟法庭今日（9日）就黎智英及另外八名被告，以及《蘋果日報》相關三間公司被控共三項危害國家安全罪行的定罪作出判刑，黎智英被判總刑期為20年。前行政長官、全國政協副主席梁振英在社交平台發文，直指黎智英惡貫滿盈，認為他被判入獄20年，實屬罪有應得。

梁：此人絕非西方傳媒貼標籤形容的「企業家」和「傳媒人」

梁振英說，大家如果想重溫黎智英的罪行，可以翻閱審訊期間的法庭報道，也可以看看過去多年來他冒着個人和家人安全風險在Facebook揭露黎智英犯案的事實。他稱，此人絕非西方傳媒貼標籤形容的「企業家」和「傳媒人」，更加不是「民主鬥士」。

冀早日將乞求外國政府政客干預法庭審訊的子女緝拿歸案

梁振英又指，希望能夠早日將黎智英案的從犯、以及乞求外國政府政客干預法庭審訊的子女緝拿歸案。

黎智英被判總刑期為20年。

相關新聞：

串謀勾結外國勢力案 主腦黎智英被判囚二十年罪有應得 旁聽席有人站立舉手歡呼「好呀！」

黎智英判刑｜港澳辦指彰顯法治精神：正義也許遲到但永不缺席 中聯辦：最好賀年禮物

黎智英案︱政府指判刑彰顯公義 李家超：黎智英罪行滔天、行為齷齪無恥 重判大快人心