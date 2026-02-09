黎智英判刑︱鄧炳強：判囚20年反映罪行嚴重性 會向法庭申請充公令沒收犯罪得益

高等法院原訟法庭今日（9日）就黎智英及另外八名被告，以及《蘋果日報》相關三間公司被控共三項危害國家安全罪行的定罪作出判刑。黎智英在本案的總刑期為20年；其餘八名被告則被判監禁6年3個月至10年不等。保安局局長鄧炳強今午（9日）會見傳媒時，表示判刑彰顯了法律正義及維護香港核心價值，共20年判刑已經反映罪行嚴重性，亦會向法庭申請充公令沒收其犯罪得益。

鄧炳強：判決彰顯正義和維護香港核心價值

鄧炳強表示，法庭早上頒下判決理由中，指黎智英一直謀求中國共產黨倒台，判決彰顯正義和維護香港核心價值。他指法庭指出其罪行非常嚴重，必須嚴懲，指他與團伙在國安法生效後仍發布假消息、假新聞，甚至宣揚、美化暴力，引起港版顏色革命。

他稱，有很多原本善良的市民，特別是年輕人，在黎智英及其操控的蘋果日報，以及他們勾結的外部勢力荼毒下，在黑暴期間變得瘋狂激進，更有年輕人策劃恐怖活動，製造炸彈。幸好警方及早搗破計劃，避免造成大量市民的傷亡，被煽動唆擺、犯案的年輕人最終要承擔法律的責任，鋃鐺入獄。

他強調，法律絕不容許任何公然傷害自己國家和同胞、危害國家安全犯罪行為，稱香港是法治地方，沒有任何人可以凌駕在法律之上。他又指，美西方國家、反華媒體組織和政客、甚至一些國際組織聲稱案件是「政治檢控」，持續將其犯罪行為和新聞自由混為一談，刻意為黎智英洗白、賣慘，要求特區政府以健康等釋放黎智英。

將申請充公令 沒收與罪行相關犯罪得益

跟進工作方面，鄧炳強表示，早前已凍結黎智英及3間相關公司財產，由於法庭已判刑，會適時向法庭申請充公令，沒收與罪行相關的犯罪得益，亦會啟動程序，盡快將《蘋果日報》及3間相關公司從公司登記冊中除名。

他續指，雖然法庭已經對黎智英和其他被告作出重判，但是他們對社會已經造成難以彌補的傷害。法庭對本案的定罪判刑，正好說明法律是絕不容許任何公然傷害國家和同胞，危害國家安全的犯罪行為，又指香港是法治的地方，無任何人可以凌駕法律之上。

對於判刑，鄧炳強表示總共20年的刑罰已反映案件嚴重性。就外國組織或政客對案件判刑的回應，他形容這些都是虛假指控，法庭無考慮政治因素，所有犯罪行為均與新聞自由無關，其目的一直都是希望中共倒台。就單獨囚禁的問題，鄧炳強強調，單獨囚禁是黎智英自己提出的要求，呼籲外媒或別有用心人士不要「自欺欺人」。

鄧炳強：終於還咗香港人一個公道

鄧炳強在社交平台發文，形容判囚20年「終於還咗香港人一個公道」，但指他令香港社會撕裂，港人經歷無法磨滅的痛苦，稱直到今日，「我依然提一次就痛心一次」。他指黎智英操控媒體多年，是案中主腦，指他不但想推翻政權，更勾結外國勢力乞求制裁，煽動仇恨、誤導市民，對社會造成極大傷害，獲嚴懲是罪有應得。

外部勢力稱黎案屬「政治檢控」絕對是無中生有

鄧炳強亦強調，外部勢力終日抹黑香港政府，稱黎智英一案為「政治檢控」，形容絕對是無中生有，指他們塑造黎的悲情形象要求釋放，形容這正正就是漠視法律的公平公正公義。他又指，法庭早前裁決理由已清楚指出，黎的檢控和定罪裁決，絕非因為他的政治觀點或信念，反而外部勢力利用他的政治背景和虛假健康理由要求提前釋放，就是直接衝擊香港法治核心。鄧炳強重申，香港是法治之地，無人可凌駕法律之上。

問及黎智英和其他《蘋果》前高層是否不會因行為良好而獲刑期扣減，他指，任何人干犯危害國家安全罪行，要由懲教署署長因應每宗案件和每名被告，因應實際情況去考慮。至於單獨囚禁，他稱是黎智英自己提出的要求，呼籲外媒、其他別有用心人士不要自欺欺人。

