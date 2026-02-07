世界桌球大獎賽｜傅家俊「一Q清枱」 獲147分 羅淑佩：非常高興親眼見證

世界桌球大獎賽早前展開，賽事已進入白熱化階段，大獎賽四強席位全數由中國球手包攬。除了扣人心弦的排名賽事外，亦有表演賽，由香港名將傅家俊（Marco）對戰亨特利（Stephen Hendry）。文體旅局局長羅淑佩早前到啟德體藝館欣賞賽事，親自目睹傅家俊在表演賽中一棍清袋，獲147度。

羅淑佩與亨特利交談。羅淑佩FB圖片

羅淑佩亦祝福傅家俊，希望他常常打出147度。羅淑佩FB圖片

羅淑佩向傅家俊頒獎。羅淑佩FB圖片

羅淑佩今(7日)在社交平台發文，指自己非常高興親眼見證到傅家俊在對戰「桌球皇帝」亨特利時，其中一局打出一Q147度的成績，亦開心能頒奬給傅家俊和亨特利。她指亨特利雖然身形跟年輕時比更有福氣，但樣子完全一樣，「能見到他打球，真好」。而羅淑佩亦祝福傅家俊，希望他常常打出147度，接下來在英國比賽一切順利！

而明日傅家俊和亨特利會帶着年輕球手再次比賽，羅淑佩亦表現出十分期待，「不知戰情又會如何呢？」

