北都｜議員籲提供租津讓「未來租戶」先租市區辦公室 促「基建先行」減「鐵路真空期」

民建聯陳勇今（4日）在立法會大會提出「進一步提速提效建設好北部都會區，推動香港創科產業更好落地發展」的議案，7位議員動議修正案，促請政府「基建先行」、訂立專屬法律及提早吸納創科企業。有議員憂慮，河套區將面對長達8年的「鐵路真空期」，或削弱香港創科產業的競爭力。

黃浩明：加快落實「1.5級開發」概念

地產及建造界黃浩明提出修正案建議，加快落實「1.5級開發」概念，利用「組裝合成」建築法 （MiC）技術興建層數較少、成本較低的短期建築物，讓企業及大學能夠盡早進駐北部都會區，建立匯聚內地與海外創科人才的人才庫；及提早招攬創新科技公司來港，包括研究向該等公司提供租金津貼，讓他們先租用九龍東、港島東及長沙灣等地段的辦公室，以及早適應香港環境，並為北都儲備「未來租戶」，待北都發展成熟時再協助他們遷入，讓他們快速投入運作，推動北都的創科產業發展。

譚鎮國促加快訂立北都專屬法律 范駿華倡加強宣傳北都

選委界魏明德促請政府把科技創新與北都大學教育城融合發展，以集聚高端創科人才及發揮協同效應，推動實現「跨學科、跨行業、跨地域」的深度合作。

新界北譚鎮國提出修正案，建議政府加快訂立北都專屬法律、就相關法例及政策與內地做好對接工作，包括盡快制訂及推出優惠政策包，並爭取將新田科技城納入河套合作區，將香港園區擴容發展成與深圳園區面積相若的「大河套區」，從而推動創科產業更好落地發展，加快發展香港成為國際創科中心。

選委界范駿華則提出修正案，認為特區政府亦應主動加強在本地和對外宣傳北都，增強香港青少年對北都、創新及科學的興趣，為北都培育更多本地創科人才。

姚銘：利用中西文化交融優勢 推「學研產居」一體化發展

民建聯新界北議員姚銘亦促請政府加快訂立北都專屬法律，並與內地做好對接，爭取將新田科技城納入河套合作區，擴大香港園區發展。他指出，訂立專屬法律旨在優化創科產業發展環境，並可研究為指定地區提供便利人流、數據及物流跨境的措施，以打破制度壁壘。

在吸納人才方面，姚銘建議政府應利用香港中西文化交融的優勢，推動「學研產居」一體化發展，並增加國際學校等，為居民子女提供優質教育。同時，區內應積極引進私營醫院，與公立醫療系統互補，以滿足未來增長人口的醫療需求。

陳克勤憂8年鐵路真空期 削創科競爭力

民建聯陳克勤關注，北部都會區數條核心鐵路，包括連接河套園區的北環線支線及洪水橋至前海的跨境鐵路，目標完工日期均遠至2034年。然而，河套區首批企業已陸續進駐，意味著未來8年，區內將面對沒有鐵路接駁的現實。

陳克勤質疑，假如基建速度未能跟上產業發展，香港將難以與鄰近城市競爭。他期望政府提出的「基建先行」不僅是理念，更須成為實際工作方針，否則「一區兩園」的協同效應，只會因物理限制而大打折扣。

范凱傑倡大學城定位「人才母港」 配合產業布局

選委界范凱傑提出，在即將公布的《北都大學教育城概念發展綱要》中，應明確將該處定位為「創科人才母港」，針對未來產業結構，有計劃地補足香港在高端科研、科技轉化等領域的不足。

范凱傑建議，大學城內的院校應有明確專業分工，以配合北部都會區不同板塊的產業布局，例如牛潭尾聚焦人工智能、新界北新市鎮專注生命健康科技等，避免出現「學界教一套、產業又另一套」的問題。

記者：李健威