勞福局：為300戶高風險照顧者家庭試裝智能意外偵測系統 爭取第三季或之前完成安裝

有立法會議員關注當局如何完善社區的支援長者網絡。勞工及福利局局長孫玉菡透露，去年《施政報告》中宣布，當局今年將在300戶高風險照顧者家庭試點安裝智能意外偵測系統，以加強對照顧者的支援，達致即時偵測、及早介入及迅速援助，當局預期最快於今年首季公布詳細安排，並爭取於第三季或之前完成安裝，而參與試點計劃的家庭將獲豁免所有費用，政府亦會委託大學評估計劃成效，作為日後持續推行及調整或改進措施的參考。

有關照顧者支援數據平台，孫玉菡亦稱，勞福局及社署於去年7月推出兩項試點計劃，包括其中一項與房屋署合作，旨在為尚未獲得社會福利服務支援的高風險群組建立社區支援網絡，目前透過整合兩部門的數據，當局識別出部分高齡而缺乏社區支援的獨居或雙老長者家庭，以及長者照顧者及殘疾人士照顧者的高風險家庭，並派出照顧隊聯絡及探訪，提供照顧及適切支援。

已聯絡或探訪逾2.7萬戶高風險家庭

局方指，計劃已於去年9月由觀塘及沙田擴展至全港十八區，而截至去年12月底，照顧隊已聯絡或探訪逾2.7萬戶高風險家庭，作出逾1800宗福利服務轉介，並按需要協助他們申請緊急呼援系統。

另一項試點計劃是當局於去年7月建立「照顧者支援數據平台」第一期，目的是為住院照顧者提供緊急支援，協助他們在家中照顧受照顧者，當局初步已整合社署、醫管局及房屋署的數據，當社署透過醫管局的通報機制得悉有照顧者住院，相關家庭可能出現照顧風險時，社署會安排人員主動聯絡受照顧者，並按其需要提供緊急支援，例如暫託服務及送餐服務等，以達致及早介入。

系統將逐步擴展覆蓋至「三無」大廈

他表示，截至去年12月底，社會福利署已聯絡逾3100宗照顧者個案，其中三宗被識別為需要即時緊急支援的個案。其餘個案則獲提供社會福利單位的聯絡資料，以便在有需要時獲得支援。展望未來，政府將系統化有關數據庫並逐步擴展覆蓋範圍，下一步目標是納入居於香港房屋協會出租公屋及「三無」大廈的高風險家庭。

