簡約公屋︱議員倡部分改劃長期安置資源 何永賢：不排除任何可能性

立法會房屋事務委員會今日（3日）舉行會議。有議員提出，將部分簡約公屋改劃為長期安置資源，容許受公屋重建或市區重建影響的市民，作臨時入住之用。房屋局指，社會需求不斷改變，目前不會排除任何可能性，又指本屆政府上任至今收回約9,800個公屋單位，節省約98億元。

濫用公屋︱收回9800單位 節省98億元

房屋局局長何永賢表示，政府近年致力加大出租公屋、資助出售房屋供應，令中低收入家庭有更多機會置業。政府亦沒有忘記有很多市民等待上公屋，以往供應量較少，但這3年來當局完全改變「頭輕尾重」的情況。她提到，未來10年有29.4萬個公營房屋，2.1萬個過渡性房屋，至今已有逾1.9萬個；3萬個簡約公屋，至今已有9,500個，今年會有餘下2萬多個。現時公營房屋輪候時間由高位的6.1年，縮短至5.1年，當局目標為縮短至4.5年。

房屋局副秘書長章景星表示，富戶政策是為了確保公屋資源得到合理運用，加速公屋流轉，目前有4.8萬富戶，佔總體6%。在政府多重措施下，濫用公屋收回單位逐年上升，至今已收回9,800個公屋單位，節省約98億。

民建聯郭芺蓉指，簡約公屋在滿足短期房屋供應缺口後，能否安排部分在市區、交通方便的單位，改劃為長期安置資源，容許受公屋重建或受市區重建影響的市民臨時入住。她又問到當局能否容許改建荃灣區內的老舊工廈成為過渡性房屋，安置區內有需要居民。

歡迎完整業權工廈改裝成住宅

何永賢稱，部分簡約公屋用地用的時間可能會較長，部分5年後便要考慮其他用途，而社會需求不斷改變，目前不會排除任何可能性。她又稱目前油塘有工廈會改作過渡性房屋，但該單位只由一名業主持有，稱如果工廈業權分散，工廈內可能有其他工業活動，有危險品等，則難以容許市民在同一大廈居住，強調歡迎完整業權的工廈改裝成住宅。

民建聯植潔鈴問及當局會否考慮與房協或市建局商討，將兩個機構發展的資助出售房單位，納入「白居二」計劃中。何永賢表示，現時資助出售單位已進入一個完全不同的局面，每年供應量有約1.2萬個單位，相信有意購買資助出售單位的市民都多了不少機會。

當局今年內研究重推租置計劃

政府早前表明會就重推租置進行研究，民建聯陳學鋒關注研究的時間表。何永賢表示，社會對租置計劃的意見多元，有市民希望有租置計劃，亦有團體認為要考慮公共資源的運用。她指，租置計劃下的39條屋邨，暫時仍有3萬個單位未出售，政府要思考如何處理有關單位、是否應選取新項目放在租置計劃內等議題，當局會在今年內推出研究。

另外，九龍中楊永杰指，新居屋屋邨的設計應與時並進，如門禁系統、信箱等設施，政府應考慮推動這些設施的智能化。何永賢表示，根據市民的需求，未來或許會有開放式廚房的房型選擇，而政府也在推進關於智能化屋邨設計的研究，未來會公布更多研究成果。

記者：林彥汛、周育瑩

