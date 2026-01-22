Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

租置計劃│房委會最新調查 : 僅12%租置戶有意購買單位 跌5個百分點 樓齡舊是主因

社會
更新時間：16:42 2026-01-22 HKT
發佈時間：16:42 2026-01-22 HKT

因應社會上有聲音要求房委會重推租者置其屋計劃，房屋局擬於今年進行內部研究，梳理社會對租置計劃的意見，並打算委託調查研究機構，透過問卷等方式收集住戶及其他持份者的意見。房委會最新進行的2025年公營房屋住戶綜合統計調查顯示，現居於租置計劃屋邨的公屋租戶中，僅約12%表示有意購買自住單位，數字較2023年同類調查的17%，下跌了5個百分點；表示不會考慮購買現居單位的租戶，亦由2023年的68%降至去年的54%；至於未決定或不知道的比例則由15%大幅增至34%，反映不少租戶對購買自住單位猶豫不決。

經濟壓力與樓齡是租戶卻步兩大關鍵因素

調查進一步顯示，經濟壓力與樓齡問題是租戶卻步的兩大關鍵因素。在不考慮購置現居單位的租戶中，51%指難以負擔每月按揭還款、收入不穩定或沒有收入，另有39%因年紀大而放棄置業。值得注意的是，租置計劃屋邨的認可居民中，近46%為60歲或以上的長者，即使該類單位以較大折扣出售並提供財務便利，許多長者住戶仍難以承擔購房負擔，這亦解釋了近年租置計劃單位銷售緩慢的現象。

此外，約20%的租戶表示不考慮購置現居單位的原因是「單位太舊」。調查指出，未售出的租置計劃單位普遍樓齡較大，降低了對公屋租戶的吸引力。

雖然租置計劃租戶購買自住單位意欲比例下降，但調查亦反映公屋租戶對自置居所的意願仍然存在。32%的公屋租戶表示會考慮購買至少一類資助出售單位，包括二手居屋（12%）、新居屋（19%）、綠置居單位（16%）及租置計劃屋邨的回收單位（18%）。約18%的租戶更表明會考慮多於一類房屋選項。租戶普遍認為購置資助單位有助「改善居住情況」、「樓價合理」及「實現業主夢想」。

調查同時探討公屋租戶對現行房屋政策的看法。約39%的租戶支持將居屋銷售中綠表與白表的配額比例由40:60調整至50:50，並認為此舉有助鼓勵公屋戶購置居屋單位。此外，近半數租戶認同推行「青年計劃（居屋）」及「青年計劃（白居二）」能協助青年家庭及申請者提升置業機會；約50%租戶亦贊成為多次申請未果者提供額外抽籤號碼，以增加其成功購房的機率。

在資助出售單位業主方面，僅約4%表示考慮於未來一年內出售單位，比例與往年相若。

房屋署回應指，聽到社會上有聲音希望房委會重推租置計劃，但同時亦有意見表達反對。當局會進行調研，更廣泛的收集公屋租戶及社會上不同持份者對租置計劃的具體意見，包括哪些屋邨較合適、什麽是推出計劃的好時機、單位售價及購入公屋單位後所涉的財政負擔、管理責任及安排等事項，以更深入了解公屋租戶對購買現居單位的意向及社會的看法，從而詳細考慮重推租置計劃的策略，確保公屋資源妥善運用。

