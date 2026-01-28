港深創科園｜逾60家科技企業入駐 逾半數從事人工智能及數據科學

民建聯立法會議員陳勇關注河套深港科技創新合作區香港園區的發展。署理創新科技及工業局局長張曼莉表示，截至去年12月底，已有逾60家科技企業及機構簽訂租約進駐兩座濕實驗室大樓，入駐率接近八成，當中約六成來自內地，約一成半來自海外，其餘約四分之一為本地香港企業。

入駐企業半數從事人工智能及數據科學 近四成生命健康科學

行業分布方面，約半數從事人工智能及數據科學，近四成涉足生命健康科學，其餘則涵蓋微電子、新能源及機械人等前沿科技領域。企業選擇進駐園區，主要因其區位優勢，香港在聯通海外及內地市場方面具獨特優勢，不僅協助內地企業「走出去」，亦便利海外企業以香港為跳板進入大灣區及內地市場。

達到「一區兩園」願景須包括「四流」

她亦稱，促進兩園之間創新要素跨境流動，是實現合作區「一河兩岸」、「一區兩園」願景的關鍵，創新要素包括「四流」：人流、物流、資金流及數據流，當局正積極與內地有關部門緊密協作，在符合國家法律法規的前提下，探索創新政策措施。

園區以「以人為本」為原則 人才住宿大樓去年12月啟用

她續稱，園區設計以「以人為本」為原則，旨在為企業、人才及其家庭營造舒適優質的生活環境。首座人才住宿大樓已於去年12月迎來首批住戶，當局亦會在第一期餘下地塊預留零售、餐飲及短期住宿空間，以提升園區整體生活及工作體驗。

園區設穿梭巴士 亦設汽車及單車泊位

交通方面，為配合園區進入營運階段，園區公司已安排穿梭巴士，連接或途經落馬洲站、元朗站及上水站。園區亦提供汽車及單車泊位。運輸署將按需求規劃合適的公共交通服務，長遠而言，規劃中的北環線支線將途經園區並設站。

「西部跨河通道橋工程」爭取2027年年中完成

連接深港兩園的「西部跨河通道橋工程」已於去年12月動工，將打通合作區交通網絡，有效促進人員跨境流動，展現深港邊境設施及創新管理政策的優勢。兩地將採用融合橋樑與周邊生態環境的設計理念，強調低碳技術、安全便利及景觀宜人，並採用「單跨越河」的建造方式，當局將力爭相關工程早日竣工，目標於2027年年中完成。

記者：郭詠欣