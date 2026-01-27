低空經濟︱政府正草擬規劃行動綱領 議員倡「白名單」便利跨境往來

立法會經濟事務委員會今午（27日）開會，運輸及物流局局長陳美寶透露，正草擬發展低空經濟的規劃行動綱領，內容涵蓋法律修訂、標準建立及基建設施規劃，將適時就相關項目諮詢委員會。

冀在綠色甲醇加注方面盡快公布好消息

陳美寶續稱，今年將修訂條例以增加船舶註冊的靈活性並加強電子化服務，包括優化現有航運活動的稅務優惠，以及落實大宗商品貿易商半稅優惠，當局將很快就相關修例諮詢委員會。她又提到，自去年情人節首次試用綠色燃料液化天然氣（LNG）加注後，相關操作已常態化，接下來冀在綠色甲醇加注方面盡快公布好消息。

議員關注民航法例和規管框架立法時間表

選委界議員陳紹雄指出，文件提及發展低空經濟工作組將完善民航法例和規管框架，特別是為超過150公斤重的非傳統飛行器制定專屬法例，但政府提交立法會的本年度主要立法議程中，並未列入該專屬法例，詢問當局具體立法時間表。陳美寶回應指，就低空經濟的專屬法例，初步正與律政司研究，或可透過附屬法例達到規管目標，而其他主體法例的立法安排尚未有最後定案，但強調發展目標不變。

選委界議員姚柏良表示，過去兩年政府積極擴展航空版圖，開拓不少新民航協議，但香港機場客流量仍未恢復至疫情前高峰的7,400萬人次，仍需急起直追。他關注商用航空中心能否作為試點，透過「一地兩檢」或「白名單」等新模式，為商務機、直升機或低空飛行器跨境往來提供更大彈性。

陳美寶表示，最近曾到訪機場島，商用航空中心已完成第一期擴建，正是看到相關服務需求快速增長，吸引不少高端旅客。她表示，當局持續探討如何優化乘客清關安排以提升便利，未來願意繼續積極研究可行方案。

