Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

低空經濟︱政府正草擬規劃行動綱領 議員倡「白名單」便利跨境往來

政情
更新時間：20:32 2026-01-27 HKT
發佈時間：20:32 2026-01-27 HKT

立法會經濟事務委員會今午（27日）開會，運輸及物流局局長陳美寶透露，正草擬發展低空經濟的規劃行動綱領，內容涵蓋法律修訂、標準建立及基建設施規劃，將適時就相關項目諮詢委員會。

冀在綠色甲醇加注方面盡快公布好消息

陳美寶續稱，今年將修訂條例以增加船舶註冊的靈活性並加強電子化服務，包括優化現有航運活動的稅務優惠，以及落實大宗商品貿易商半稅優惠，當局將很快就相關修例諮詢委員會。她又提到，自去年情人節首次試用綠色燃料液化天然氣（LNG）加注後，相關操作已常態化，接下來冀在綠色甲醇加注方面盡快公布好消息。

議員關注民航法例和規管框架立法時間表

選委界議員陳紹雄指出，文件提及發展低空經濟工作組將完善民航法例和規管框架，特別是為超過150公斤重的非傳統飛行器制定專屬法例，但政府提交立法會的本年度主要立法議程中，並未列入該專屬法例，詢問當局具體立法時間表。陳美寶回應指，就低空經濟的專屬法例，初步正與律政司研究，或可透過附屬法例達到規管目標，而其他主體法例的立法安排尚未有最後定案，但強調發展目標不變。

選委界議員姚柏良表示，過去兩年政府積極擴展航空版圖，開拓不少新民航協議，但香港機場客流量仍未恢復至疫情前高峰的7,400萬人次，仍需急起直追。他關注商用航空中心能否作為試點，透過「一地兩檢」或「白名單」等新模式，為商務機、直升機或低空飛行器跨境往來提供更大彈性。

陳美寶表示，最近曾到訪機場島，商用航空中心已完成第一期擴建，正是看到相關服務需求快速增長，吸引不少高端旅客。她表示，當局持續探討如何優化乘客清關安排以提升便利，未來願意繼續積極研究可行方案。

記者：郭詠欣

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
天氣寒冷｜天文台料周五風勢頗大濕度90% 體感溫度或更低 2.1低見14°C
00:26
天氣寒冷｜天文台料周五風勢頗大濕度90% 體感溫度或更低 2.1低見14°C
社會
9小時前
​​​​​​​Pizza-BOX全線結業！半年連執3間 高峰期擁14分店 網民：有啲唏噓
01:16
​​​​​​​Pizza-BOX全線結業！半年連執3間 高峰期擁14分店 網民：有啲唏噓
飲食
9小時前
「情迷周潤發」金像影后面容大變  76歲慶生面色慘白難以認出  曾喪夫為事業甘願墮胎
「情迷周潤發」金像影后面容大變  76歲慶生面色慘白難以認出  曾喪夫為事業甘願墮胎
影視圈
12小時前
連鎖點心店限時5折！$60/位食齊點心+燉湯+籠仔飯(沙田、荃灣都有分店)
連鎖點心店限時5折！$60/位食齊點心+燉湯+籠仔飯(沙田、荃灣都有分店)
飲食
9小時前
曾國衞免職｜誰是局長接任人？政圈料不乏有意者 政府內部覓人選 包括紀律部隊高層
曾國衞免職｜誰是局長接任人？政圈料不乏有意者 政府內部覓人選 包括紀律部隊高層
政情
4小時前
前TVB綠葉王鏡頭前失控灑淚 憶述辭職遭前無綫高層斥衝動 曾被指「為錢回巢」：怕失表演熱誠
前TVB綠葉王鏡頭前失控灑淚 憶述辭職遭前無綫高層斥衝動 曾被指「為錢回巢」：怕失表演熱誠
影視圈
2026-01-25 09:00 HKT
曾國衞因健康理由辭任局長 前列腺癌指數高於多少恐中招？小便現4徵兆須留神
曾國衞免職｜因健康理由辭任局長 前列腺癌指數高於多少恐中招？小便現4徵兆須留神
保健養生
10小時前
公院覆診如玩「定向闖關」？港女陪診辛酸引共鳴：唔明老人家自己一個點搞得掂？｜Juicy叮
公院覆診如玩「定向闖關」？港女陪診辛酸引共鳴：唔明老人家自己一個點搞得掂？｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
一道木門$18,000！屯門公屋驚現「天價」裝修報價單 網民踢爆「魔鬼細節」：擺明當你水魚｜Juicy叮
屯門公屋驚現「天價」裝修報價單：一道木門$18,000！網民踢爆「魔鬼細節」：擺明當你水魚｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
向太驚爆劉德華隱婚內幕？瘋狂程度如「土匪」 曾持棍追星 另一半需藏身車底進出
向太驚爆劉德華隱婚內幕？瘋狂程度如「土匪」 曾持棍追星 另一半需藏身車底進出
影視圈
9小時前