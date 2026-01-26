亞洲金融論壇｜香港律師會設立展位 湯文龍 : 介紹香港法律制度特點與優勢

由香港特別行政區政府及香港貿易發展局合辦的第19屆亞洲金融論壇，今日( 26日 )起一連兩日在香港會議展覽中心舉行。作為本地以至區內的年度盛事，亞洲金融論壇匯聚來自全球政府、金融和商界的具影響力領袖，從亞洲視角就全球經濟的最新趨勢與發展展開深入交流與討論。

律師會會長湯文龍於社交平台發文，指行政長官李家超以及香港貿易發展局主席馬時亨分別在開幕禮上致辭，強調香港作為國際金融中心的角色和優勢。行政長官特別指出，法治是香港在「一國兩制」下其中一項獨特優勢，並分享香港過去一 年在不同金融市場的卓越表現和成就。

律師會在展區設立展位 介紹香港法律制度特點與優勢

此前，在2025年9月發布的第38期《全球金融中心指數》報告中，香港位列全球第三，並在亞太區保持首位；香港去年首次上市集資規模亦蟬聯全球第一，都充分體現國際社會對香港金融實力的認可。在今次論壇上，財經事務及庫務局更與上海黃金交易所簽署諒解備忘錄，以建立跨境黃金交易清算系統，進一步鞏固香港的金融中心角色。這些成就背後，離不開健全的法律體系、備受信賴的獨立司法制度，以及高水平的專業法律服務所提供的堅實支撐。而在這次亞洲金融論壇中，亦能夠看到法律界的重要角色。

湯文龍指，香港律師會在今次亞洲金融論壇的「FutureGreen」展區設立了展位，也是會場內唯一一個法律服務類別的展位。香港律師會派出律師及秘書處人員駐場，向來自世界各地及大中華地區的政商界人士介紹香港法律制度的特點與優勢，包括闡釋香港在「一國兩制」下，如何善用其作為中國唯一普通法司法管轄區的獨特地位，發揮「超級聯繫人」與「超級增值人」角色，協助國際投資者實現融資上市、推動跨境貿易，並為跨國商業糾紛提供高效爭議解決服務。首天（26日）活動當日，他獲邀出席活動開幕禮後，亦到展位與沙特阿拉伯駐港總領事 Mazin Hamad Mohamad Alhimali 、江蘇省發展改革委副主任蔡劍峰等嘉賓交流互動。

另外，兩位香港律師會知識產權委員會委員的委員 —— 盧孟莊和鄭慧明 —— 代表香港律師會參與其中一場「創業諮詢」環節，為初創企業就融資、市場進入策略及監管事宜等主題提供專業建議。

常言道「法律先行」，一切投融資與商貿活動，皆須建立在法律保障的基礎之上，並離不開法律服務的支援。香港律師會將持續推動法律在國家與香港的金融發展中擔當關鍵角色，助力香港鞏固其國際金融中心地位。