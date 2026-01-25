長者房屋︱何永賢：以人為本關懷長者 推一系列支援與便利措施 

房屋局局長何永賢繼日前發文介紹當局在長者房屋政策上的硬件與設施，包括在公共空間設計、單位小工程上為長者創造更宜居空間，及在樂齡科技上支援長者需要後。今日（25日）再在社交平台分享房屋署在關懷長者、推行各種支援與便利措施上的一系列工作。

試點計劃作出逾1800次福利服務轉介

何永賢表示，當局注重長者得到的實際關心與支援，除了屋邨管理人員會主動上門探訪，房委會還與社會福利署就「單老」及「雙老」住戶資料建立試點對比機制，由去年7月至12月底，「關愛隊」在試點計劃下已接觸及探訪超過27000個住戶，並作出了逾1800次福利服務轉介。

本年度的「邨『友』好事」將支援長者納入為重點項目，積極與不同政府部門及機構合作，例如與衞生署合作於60個屋邨推展「我好叻」健康推廣計劃，鼓勵長者培養健康生活習慣等。

過去10年7萬家庭受惠優先配屋計劃

據局方數字，在政策上現時有「高齡單身人士」優先配屋計劃、「共享頤年」優先配屋計劃及「天倫樂」優先配屋計劃，過去10年已有約70000個家庭受惠於這些計劃。年滿70歲或以上的長者，包括全長者寬敞戶、居於一型設計的長者住屋或無獨立設備的「改建一人單位」住戶，如自願調遷至一個面積較小的公屋單位，可獲終身免租。

此外，在資助出售單位方面，也有「家有長者優先選樓計劃」及「長者業主樓換樓計劃」，讓長者或有長者的家庭有更多機會選擇合適居所。

支援符資格回港長者可恢復戶籍

何永賢續稱，有見一些長者選擇到內地養老，但又怕適應不了或需回港，支援參加「可攜社會保障計劃」、在粵閩兩地養老的香港長者，可保留其公屋單位不超過6個月。已交回公屋單位或刪除公屋戶籍的長者，在符合一定資格和資源許可下，可重新獲編配公屋單位或恢復戶籍。

何永賢補充，要讓長者安居，更多「以人為本」、貼心的服務支援是非常重要的，局方未來會與相關部門一起努力，用心為「老友記」服務。

