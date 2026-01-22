Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

長者房屋│ 何永賢：已為逾百屋邨增友善設施 引入樂齡科技支援獨居長者

社會
更新時間：20:17 2026-01-22 HKT
發佈時間：20:17 2026-01-22 HKT

立法會大會昨（21日）討論「推行長者房屋政策」議案，房屋局局長何永賢今日（22日）在社交平台發文，感謝議員關心香港長者住屋情況，並提供很多寶貴意見。

何永賢：希望透過科技更好地支援長者

何永賢亦在帖文分享當局如何在設施、硬件上，讓長者可以更宜居與安居，包括在公共空間設計方面，在公共地方加設扶手、倚座，為長者提供更多「依靠」，提升方向辨識度，更為超過100條現有屋邨增設長者康體設施及器材。她指在單位方面，當局簡化程序，為有需要的住戶免費安排安裝推桿式門把手、在單位門口設置斜台及洗手間安裝扶手等工程。

何永賢說，當局也和很多議員有相同目標，希望透過科技更好地支援長者，包括在去年起於觀塘雲漢邨、何文田常樂邨試行「長者戶大門開關物聯網訊息系統」，若有關住戶的大門在選定的時間內未曾開關，系統會向其指定聯絡人發出手機提示訊息，請聯絡人盡快關心長者。當局今年更會在2條較多長者的屋邨進一步推展計劃。

房屋局亦津貼長者安裝和使用「平安鐘」，至今約26,000名長者受惠；房署協助「長者安居協會」推展「一線通安全探測服務試驗計劃」，為約200戶獨居或雙老的公屋及居屋長者戶，在室內安裝跌倒探測器，觸發後會自動連接24小時服務支援中心。

除了房委會的工作，何永賢指房協同時在先導項目中探討不同模式，不單是樓宇設計、建築方法、樂齡科技，還有財務、租賃模式等，未來房委會與房協會相輔相成，帶動業界和市場多探討、多實踐、多為長者安居努力。

圖片來源：何永賢FB

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
大棋盤即時｜火災問責須視乎調查結果 消息：高官換馬另有玄機
01:22
大棋盤即時點評｜火災問責須視乎調查結果 消息：高官換馬另有玄機
政情
7小時前
01:48
財政預算案2026懶人包︱幾時公布？會否派錢？即睇免稅額/消費券/長者福利等各方建議
社會
14小時前
長者咭推「智方便」電子版！3步驟免費申請 出示手機即享130+食買玩/交通優惠
長者咭推「智方便」電子版！3步驟免費申請 出示手機即享130+食買玩/交通優惠
生活百科
8小時前
前萬事達卡高層轉行送外賣 每周收入僅數百元 揭中年失業悲歌「經驗讓我學會謙卑」
前萬事達卡高層轉行送外賣 每周收入僅數百元 揭中年失業悲歌「經驗讓我學會謙卑」
投資理財
7小時前
91歲羅蘭3日前缺席胡楓生日近況曝光 約一男星歎茶似「母子」 去年攙扶龍婆出席喪禮
91歲羅蘭3日前缺席胡楓生日近況曝光 約一男星歎茶似「母子」 去年攙扶龍婆出席喪禮
影視圈
9小時前
本地老牌旅行社遷深圳 月慳近20萬租金 讚羅湖商廈聚集同行「具協同效應」
本地老牌旅行社遷深圳 月慳近20萬租金 讚羅湖商廈聚集同行「具協同效應」
樓市動向
9小時前
最新畫面曝光！網紅師傅裝修鑿穿樓板 屋宇署：已勒令停工 擬檢控涉事承建商｜Juicy叮
最新畫面曝光！網紅裝修師傅鑿穿樓板 屋宇署：已勒令停工 擬檢控涉事承建商｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
教育及職業博覽2026 掌握未來發展趨勢 開創夢想生涯路
活動資訊
2026-01-19 08:00 HKT
四眼惡女巴士車尾發難 聲稱被摸喪罵男子 一原因全車乘客竟唔幫｜Juicy叮
四眼惡女巴士車尾發難 聲稱被摸喪罵男子 一原因全車乘客竟唔幫｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
28歲前港姐收逾百萬鑽戒嫁得好 宣布懷孕喜訊勁騷迫爆上圍 曝光陀B辛酸：媽媽好偉大
28歲前港姐收逾百萬鑽戒嫁得好 宣布懷孕喜訊勁騷迫爆上圍 曝光陀B辛酸：媽媽好偉大
影視圈
8小時前