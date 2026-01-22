長者房屋│ 何永賢：已為逾百屋邨增友善設施 引入樂齡科技支援獨居長者

立法會大會昨（21日）討論「推行長者房屋政策」議案，房屋局局長何永賢今日（22日）在社交平台發文，感謝議員關心香港長者住屋情況，並提供很多寶貴意見。

何永賢：希望透過科技更好地支援長者

何永賢亦在帖文分享當局如何在設施、硬件上，讓長者可以更宜居與安居，包括在公共空間設計方面，在公共地方加設扶手、倚座，為長者提供更多「依靠」，提升方向辨識度，更為超過100條現有屋邨增設長者康體設施及器材。她指在單位方面，當局簡化程序，為有需要的住戶免費安排安裝推桿式門把手、在單位門口設置斜台及洗手間安裝扶手等工程。

何永賢說，當局也和很多議員有相同目標，希望透過科技更好地支援長者，包括在去年起於觀塘雲漢邨、何文田常樂邨試行「長者戶大門開關物聯網訊息系統」，若有關住戶的大門在選定的時間內未曾開關，系統會向其指定聯絡人發出手機提示訊息，請聯絡人盡快關心長者。當局今年更會在2條較多長者的屋邨進一步推展計劃。

房屋局亦津貼長者安裝和使用「平安鐘」，至今約26,000名長者受惠；房署協助「長者安居協會」推展「一線通安全探測服務試驗計劃」，為約200戶獨居或雙老的公屋及居屋長者戶，在室內安裝跌倒探測器，觸發後會自動連接24小時服務支援中心。

除了房委會的工作，何永賢指房協同時在先導項目中探討不同模式，不單是樓宇設計、建築方法、樂齡科技，還有財務、租賃模式等，未來房委會與房協會相輔相成，帶動業界和市場多探討、多實踐、多為長者安居努力。

