香港青少年軍成立十周年 團員增至5千人林定國：培養青年守規與國民意識

政情
更新時間：13:05 2026-01-24 HKT
發佈時間：13:05 2026-01-24 HKT

香港青少年軍總會成立十周年，成員人數由初期的百餘人增長至近五千人。律政司司長林定國認為，青少年軍透過紀律訓練及活動，在培養青少年基本價值觀、法治意識、社群意識及國民身份認同方面，扮演重要角色。

助訓練學員懂守規 建法治基礎

林定國今日(24日)在社交平台發文，指香港青少年軍總會成立十年，成員人數由成立之初僅一百餘人，發展至現時近五千人的規模。回想2020年11月底，當時尚未加入政府，曾受譚惠珠所託，參加青少年軍的活動，分享對《國安法》的看法；加入政府後，則更頻繁參與青少年軍的活動，例如一同吃咖喱、參與升旗禮及步操等，感謝陳振彬主席的邀請與信任。

他稱，青少年軍在香港的角色獨一無二，它將紀律、分工合作、法治觀念、社群意識及國家認知，融入訓練與活動中，讓青少年在實踐中掌握。其活動旨在培養青少年的基本價值觀，首要是紀律，其次是分工合作。不論步操或升旗禮，均需每位成員遵守規矩，接納同一步伐方可完成。

林定國指，此類訓練與法治環境、法治意識的培養有密切關係，法治的根本在於明白社會需有規矩，並理解守規矩的重要性。若不懂守規，便無法建立更高層次的法治觀念。同時，法治意識的基礎亦離不開社群意識（sense of community），強調互相尊重、求同存異及適時妥協。

建立國民身份認同 助建人際關係

他又指，青少年軍的厲害之處，是在推動紀律與價值觀之外，亦能加深團員對國家的理解，培養國民意識。增加青少年對《憲法》、《香港國安法》的認識，並教授中式步操及升國旗等實在活動，使其明白國家與制度。

此外，林定國說，制服團體對現今青少年更重要的任務，是加強人與人之間的溝通。現時青少年與機器溝通的時間遠超與人交流，此現象值得反思。青少年軍講求團隊合作，鼓勵成員溝通了解，學習即使面對矛盾，仍要要學會如何把事情做好，這些對青少年未來的發展，有很重要的功能。

基於過去十年奠定的堅實基礎，他深信青少年軍在未來十年將有更輝煌的成就。
 

