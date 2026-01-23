官場傳換人 何永賢今明兩天休假 消息：家有帛事休假 1.25回任

政圈近日多名問責官員將「落馬」，被點名的包括房屋局局長何永賢。《星島頭條》記者今日（23日）翻查政府憲報，發現何永賢1月23日及24日休假兩天，由副局長戴尚誠署任局長一職。知情人士指，何永賢因家有長輩離世休假，將於周日（1月25日）回任 。

《星島》昨報道，獨立委員會仍在調查宏福苑火災起因，真相尚待查出，政府採取任何行動都必須建基於事實，這樣才對各方面公平，因此短期內即使有官員離任，相信因大火問責無關，而且有其他政治考慮。何永賢昨晚在Facebook貼文，交代房屋局推出的長者友善設施，並指「稍後」會再分享當局在服務長者上的工作。

本周官場新聞特別多，先有政府飲用水風波紀律行動公布，再有駐天津處主任鄭震生被解僱，再傳出多名問責官員將「落馬」，上榜名單包括政制及內地事務局局長曾國衞、房屋局局長何永賢，以及一名副司長。

政府對上一次高層人事變動是2024年12月，時任運輸及物流局局長林世雄、文化體育及旅遊局局長楊潤雄被免職，分別由陳美寶及羅淑佩接任。

