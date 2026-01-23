官場傳換人 何永賢今明兩天休假 消息：家有帛事休假 1.25回任
更新時間：18:29 2026-01-23 HKT
發佈時間：18:29 2026-01-23 HKT
發佈時間：18:29 2026-01-23 HKT
政圈近日多名問責官員將「落馬」，被點名的包括房屋局局長何永賢。《星島頭條》記者今日（23日）翻查政府憲報，發現何永賢1月23日及24日休假兩天，由副局長戴尚誠署任局長一職。知情人士指，何永賢因家有長輩離世休假，將於周日（1月25日）回任 。
《星島》昨報道，獨立委員會仍在調查宏福苑火災起因，真相尚待查出，政府採取任何行動都必須建基於事實，這樣才對各方面公平，因此短期內即使有官員離任，相信因大火問責無關，而且有其他政治考慮。何永賢昨晚在Facebook貼文，交代房屋局推出的長者友善設施，並指「稍後」會再分享當局在服務長者上的工作。
本周官場新聞特別多，先有政府飲用水風波紀律行動公布，再有駐天津處主任鄭震生被解僱，再傳出多名問責官員將「落馬」，上榜名單包括政制及內地事務局局長曾國衞、房屋局局長何永賢，以及一名副司長。
政府對上一次高層人事變動是2024年12月，時任運輸及物流局局長林世雄、文化體育及旅遊局局長楊潤雄被免職，分別由陳美寶及羅淑佩接任。
相關新聞：
大棋盤即時點評｜火災問責須視乎調查結果 消息：高官換馬另有玄機
大棋盤｜高官換人時機微妙 政界競猜接班人選 兩類人才有望上位？
最Hit
前萬事達卡高層轉行送外賣 每周收入僅數百元 揭中年失業悲歌「經驗讓我學會謙卑」
2026-01-22 13:57 HKT
長者咭推「智方便」電子版！3步驟免費申請 出示手機即享130+食買玩/交通優惠
2026-01-22 13:20 HKT
禦寒大法｜平民版「Gore-Tex防寒外套」爆紅 必學玉米式穿搭法保暖應對濕冷天氣
2026-01-22 16:55 HKT
財政預算案2026懶人包︱幾時公布？會否派錢？即睇免稅額/消費券/長者福利等各方建議
2026-01-22 07:00 HKT
本地老牌旅行社遷深圳 月慳近20萬租金 讚羅湖商廈聚集同行「具協同效應」
2026-01-22 11:46 HKT
教育及職業博覽2026 掌握未來發展趨勢 開創夢想生涯路
2026-01-19 08:00 HKT
最新畫面曝光！網紅裝修師傅鑿穿樓板 屋宇署：已勒令停工 擬檢控涉事承建商｜Juicy叮
2026-01-22 15:19 HKT