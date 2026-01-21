駐天津處主任鄭震生被炒 政制局：有違反《防止賄賂條例》之嫌 已轉介執法部門跟進

特區政府駐天津聯絡處主任鄭震生近日在社交平台發文，指自己「新官上任」前往天津履職，入住當地麗思卡爾頓酒店時，幸運地獲免費升級至套房，更上傳房內設施影片及酒店地區總經理的歡迎信，被質疑接受款待。今晚（21日）政府電話簿內，駐天津聯絡處主任一欄已懸空。政制及內地事務局其後回應指，經調查後認為鄭震生有違《防止賄賂條例》之嫌，已轉介執法部門跟進，並即時終止合約。

政制局：鄭震生有違《防止賄賂條例》之嫌 已即時終止合約

政制及內地事務局晚上回應指，就鄭震生在社交媒體發文所引起的關注，當局經進一步調查，認為鄭震生在早前乘船前往澳門時座位獲「升級」的事件，有違反《防止賄賂條例》下有關公務員未經許可接受利益的規定之嫌，已把個案轉介執法部門跟進。當局強調，鄭震生為政制及內地事務局的合約員工，該局已決定即時終止其合約。

駐天津聯絡處主任職位變懸空

今日傍晚已傳出鄭被解僱的說法，但政府電話簿內仍有其名稱，至晚上8時許，其名字已被刪除，該職位變成懸空。

網民翻查鄭震生的帖文，發現他去年5月亦曾發文，表示獲噴射飛航高管、「摯友Alan」安排，乘搭私人艙室前往澳門，並稱「此番盛情，銘感五內。謹此拜謝」。他亦大曬自己在艙室的照片，當中有梳化、電視等設備。政制及內地事務局早前曾表示，正了解事件，若發現有任何違法違規情況會嚴肅跟進處理。

立法會選委會界別議員林琳表示，支持政府今次迅速將涉事人員革職，實踐政府賞罰分明的問責精神。她認為，鄭震生擔任商貿相關的政府崗位，在社交媒體分享曾在港澳航程獲朋友安排乘坐私人艙室等事件，行為極不恰當，難免讓外界認為與商界有不恰當的聯繫，引起公眾高度關注甚至嘩然，反映事件已影響政府聲譽，必須嚴懲。

林琳稱，期望所有公務員及合約員工必須高度警剔個人操守，不應作出任何影響政府聲譽甚至涉嫌違犯法例的事情。

記者：郭詠欣

