駐天津處主任鄭震生受款待惹議 曾國衞：正了解 田北辰質疑是否適合任職

特區政府駐天津聯絡處主任鄭震生近日在社交平台發文，指自己「新官上任」前往天津履職，入住當地麗思卡爾頓酒店時，幸運地獲免費升級至套房，更上傳房內設施影片及酒店地區總經理的歡迎信。網民翻查鄭的社交平台，發現他曾自稱獲噴射飛航高管摯友安排，乘搭私人艙室前往澳門。政制及內地事務局局長曾國衞今日（21日）在立法會大會後表示，正了解事件，稍後時間如有情況會再回應。

天津住宿升級 田北辰：不涉公帑「更擔心佢以權謀私」

實政圓桌召集人田北辰表示，過去有無數公職人員因接受款待引起軒然大波，由中低級人員至非常高級官員皆有，「因職權收受額外款待係問題，早已係常識，究竟呢位鄭主任享受呢啲款待同職權有冇關呢？」他認為當局要公開跟進結果，而非不了了之。

至於局方解釋天津住宿費用「不涉公帑開支」，田北辰質疑「文不對題」，「就係不涉公帑，就更加擔心佢以權謀私，遠遠嚴重過佢濫用公帑。」他又批評，除了款待問題，鄭震生公開分享享受，「又會唔會觀感唔好呢？呢位鄭主任睇落都好資深啦，唔係仲要好似新人咁教佢嘛？以我喺冒牌水事件提到公眾對公務員嘅高期望，我覺得部門都要睇吓佢適唔適合呢個職位。」

政府：如有違法違規嚴肅跟進

政制及內地事務局早前回覆《星島頭條》查詢時表示，鄭震生按「退休後服務合約計劃」受聘為香港特區政府駐天津聯絡辦公室主任。他日前前赴天津履新時所乘坐的航班，升艙所涉的額外費用是由他本人支付，而鄭震生在天津的住宿費用亦是由他本人自行承擔，不涉及公帑開支。

至於前往澳門事件，當局指目前仍在了解中，「若發現有任何違法違規情況會嚴肅跟進處理」。政制局指，駐京辦已提醒有關人員在社交媒體上分享其生活時，應注意公眾觀感。

