駐天津處主任鄭震生自爆受款待 新官上任首次會議照片曝光

特區政府駐天津聯絡處主任鄭震生近日在社交平台發文，指自己「新官上任」前往天津履職，入住當地麗思卡爾頓酒店時，幸運地獲免費升級至套房，引發風波。據悉，鄭震生昨天（20日）參加天津市港澳工作聯席會第十四次會議，應該是他履新首度公開亮相，但未料當晚被媒體爆出醜聞。



1月20日，天津市港澳工作聯席會第十四次會議暨津港澳合作交流座談會舉行。官方「天津北方網」發佈的圖片顯示，特區政府駐京辦主任鄭偉源也有參加座談會，坐在會場中間的主席桌，鄭震生則坐在右側首席。

天津市港澳工作聯席會第十四次會議昨日（20日）舉行。天津北方網

會議討論港企在津發展難題

據悉，會議梳理總結天津市本年度各領域與港澳地區開展交流合作有關情況，並圍繞港澳人士在津工作，學習，生活情況，以及港澳企業在津發展遇到的問題聽取意見建議。



鄭震生剛剛在天津完成首秀，當晚媒體就報道他自曝的醜聞。他除了自稱獲五星級酒店免費升級至套房，還上傳房內設施影片及酒店地區總經理的歡迎信，稱感到很開心。另外，他去年5月亦曾發文，表示獲噴射飛航高管、「摯友Alan」安排，乘搭私人艙室前往澳門，同時曬出照片。



政制及內地事務局回覆《星島頭條》查詢表示，鄭震生在天津的住宿費用由他本人自行承擔，不涉及公帑開支。據了解，他的酒店房間獲得升級，是由於他是有關酒店集團的高級會員。至於前往澳門的事件，當局指目前仍在了解中。「若發現有任何違法違規情況會嚴肅跟進處理」。