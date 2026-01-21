Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

受款待惹議 駐天津處主任一職晚上變懸空 鄭震生疑被炒

更新時間：21:19 2026-01-21 HKT
發佈時間：21:19 2026-01-21 HKT

特區政府駐天津聯絡處主任鄭震生近日在社交平台發文，指自己「新官上任」前往天津履職，入住當地麗思卡爾頓酒店時，幸運地獲免費升級至套房，更上傳房內設施影片及酒店地區總經理的歡迎信，被質疑接受款待。今晚（21日）政府電話簿內，駐天津聯絡處主任一欄已懸空，很大機會鄭震生已被解僱，《星島頭條》正向政制及內地事務局查詢。

駐天津聯絡處主任職位變懸空

今日傍晚已傳出鄭被解僱的說法，但政府電話簿內仍有其名稱，至晚上8時許，其名字已被刪除，該職位變成懸空。

網民翻查鄭震生的帖文，發現他去年5月亦曾發文，表示獲噴射飛航高管、「摯友Alan」安排，乘搭私人艙室前往澳門，並稱「此番盛情，銘感五內。謹此拜謝」。他亦大曬自己在艙室的照片，當中有梳化、電視等設備。政制及內地事務局早前曾表示，正了解事件，若發現有任何違法違規情況會嚴肅跟進處理。

記者：郭詠欣

