法律年度開啟典禮︱張舉能駁斥「法治已死」言論 批威脅制裁法官無異於貪腐賄賂

法律年度開啟典禮今午（19日）舉行，終審法院首席法官張舉能致辭時主動談及黎智英案，說明法治和司法獨立原則，強調法庭判案只着眼法律和證據，而不是背後任何的政治或政策事宜。他又反駁法治已死的言論，指「法治不可能因為法庭在某天判決政府或另一方勝訴，而一朝生，二朝喪，三朝又復生」，並批評有言論要求提早釋放某被告人，屬「直接衝擊法治的核心」。至於有指要制裁法官，他斥有關行為無異於貪腐賄賂，兩者都是破壞公義的手段。

法庭判案只着眼法律和證據

張舉能提到，黎智英及其公司被裁定涉及國家安全及串謀的罪行罪名成立，在國際上惹來不少關注和評論，而鑑於目前地緣政治的角力，當中不乏對檢控和裁決，以至香港的法院和法治的情況的批評。不過他指案件的法律程序仍在進行中，不會評論案件的是非曲直，以及法律程序，但希望藉此機會強調幾項重要的原則。

張舉能坦言「法庭裁決鮮會令所有人滿意」，但香港司法制度的優勢反而在於恪守法律，公開和接受審視，香港司法制度亦與其他發達的普通法司法管轄區並無二致。他指，香港的《基本法》、一般法律以及有關國家安全的法律均保證法院公正獨立，和人人享有公平審訊的權利，「法庭判案只着眼法律和證據，而不是背後任何的政治或政策事宜，又或與法律無關的考慮因素」。

終院首席法官張舉能致辭。

張舉能強調，法庭判案只着眼法律和證據，而不是背後任何的政治或政策事宜，又或與法律無關的考慮因素。

要求提早釋放某被告是衝擊法治核心

對於有意見批評法官，張舉能反駁指，法官秉持專業，公平公正地執行司法工作，任何有關法官基於政治或其他不相關考量，不惜違背良心或誠信而斷案的指稱，本質上是嚴重指控，絕不應在欠缺真憑實據下提出。「這種毫無根據的空泛指稱，不過是顯示批評本身可能是出於政治或其他不相關的考量。」

針對法治已死的言論，他稱，不少人已對每當法庭判決不合個人心意，便指稱法治已死的言論，感到厭倦。他形容香港的法治堅韌、穩固不衰，非個別案件的結果可動搖，「法治不可能因為法庭在某天判決政府或另一方勝訴，而一朝生，二朝喪，三朝又復生」，這種說法只需一聽便知不能成立。

張又提到有聲音要求中止某法律程序或提早釋放某被告人，他重申這類要求，不但規避賴以依法問責的既定法律程序，而且「直接衝擊法治的核心」。他直言，法治其中一個基本信念是沒有人能凌駕法律之上。

近年有外國政客要求制裁法官，張指對法官實施制裁的威脅，無論以甚麼名目粉飾，亦明顯地是以有悖法治的方式企圖干預司法獨立，形容「威脅恐嚇無異於貪腐賄賂」，兩者都是破壞公義的手段，不容於文明法治社會。

談及司法機關、行政和立法機關在保障權利方面的憲制角色，張指，法院的憲制職能是獨立進行審判，假如出現政府侵害或未能保障某項權利的指稱，而證明確有權利受損的情況，法庭必須如實裁決。不過法庭經常給予空間，以便政府根據法治精神及良好管治原則，決定如何最妥善地履行其憲法或公法責任。司法的克制反映了憲制的自律，並體現機構職能的界限，「法庭既不尋求管治亦不立法。」

尊重終院判決即尊重《基本法》

張亦指，除非全國人大常委會另作解釋，終審法院的詮釋對所有人皆有約束力，尊重終審法院的判決，其實是尊重《基本法》。 他強調，確保依規辦事以及採取修正措施一般都由行政機關負責，行政機關有職責及能力促使其政策和制度合乎法律，修正措施可以涉及修訂行政政策和指引，更改現行制度和程序，重整資源分配，以及在需要訂立主體法例時向立法機關提交法案並輔以政策理由。

至於立法機關，張指立法機關成員由選舉產生，他們在維護《基本法》的誓言下履行職責，但基本法沒有強制議員須如何表決個別法案，法院審慎避免介入立法過程，並完全尊重立法機關的立法裁量權。

他形容行政、立法、司法機關按自身的憲制角色各司其職，即使遇到它們之間一時難以達成共識的情況，本港制度也不會停滯不前，法庭的判決維護了受影響者的權利，並啟動行政機關履行依法合規的責任，與法不乎的行政規則可能因而被廢除，政府的政策與做法可能會演進，而新措施可能被引進以改善現狀，由此產生的圖畫未必完美無瑕，但仍代表有積極意義的憲制發展。公眾對法治的信心，無需因為行政、立法和司法機關之間觀點角度有別而受到影響。

宏福苑大火︱司法機構優先處理相關法律程序

另外，因應大埔宏福苑大火，張舉能指，司法機構已宣布一系列措施，加快和優先處理火災衍生的法律程序。同時，已設立支援隊伍，協助處理遺產承辦事宜並與相關政府部門保持聯繫，將會豁免事故中罹難者遺產承辦事宜的相關費用，亦會按個別個案的具體情況考慮寬減其他費用。

記者：林彥汛

攝影：蘇正謙、劉駿軒