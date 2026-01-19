律師會與胡志明市律師協會及墨西哥全國企業律師協會 簽訂諒解備忘錄 

2026年香港法律年度開啟典禮於今日（19日）舉行。香港律師會表示，是次活動匯聚了來自世界各地的法律界領袖，在香港這個國際法律及爭議解決中心，共同進行專業交流。

律師會在社交平台指，藉此良機，在今天的會長圓桌會議舉行之前，會長湯文龍代表律師會，分別與胡志明市律師協會及墨西哥全國企業律師協會簽訂諒解備忘錄，加強香港法律界與這兩個司法管轄區之間的交流合作。兩個協會分別由胡志明市律師協會副會長Nguyen Van Hau ，以及墨西哥全國企業律師協會會長Jose Angel Santiago Abrego代表簽署這項重要的里程碑。

律師會指，這些諒解備忘錄是會方積極通過公務訪問，持續致力推動全球聯繫與交流的成果。與胡志明市律師協會簽訂的備忘錄，源自律師會於2024年9月參與由律政司司長率領的越南及馬來西亞訪問團。期間，雙方舉行會談，探討交流合作機會，包括簽訂備忘錄的計劃。另外，與墨西哥全國企業律師協會的備忘錄，則是律師會於去年在墨西哥出席第69屆國際律師聯盟年會期間的商討成果。

截至目前，律師會已經與來自33個司法管轄區的50個律師協會和法律組織，簽訂了53份諒解備忘錄，建立了一個龐大的國際法律網絡。律師會指，期待與世界各地的法律同業加強合作，促進一個良好互動的環球法律合作生態。