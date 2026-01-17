外交部駐港公署 : 強烈譴責美政客炮制涉港惡法 鼓噪取消香港駐美經貿辦特權豁免待遇

外交部駐港公署發言人今日( 17日 )表示，強烈譴責和堅決反對美國個別政客再次推動有關涉港惡法，鼓噪取消香港駐美經貿辦事處特權豁免待遇甚至關閉辦事處。

美操弄涉港惡法對兩地商務合作造成負面影響 損人不利己

發言人強調，香港駐美經貿辦是特區依法設立的在美官方機構，為促進港美經貿交流發揮了積極作用。美國在香港有重大經濟利益，兩地經貿往來密切。美方操弄涉港惡法將對兩地正常的商務溝通合作造成負面影響，損害美國企業、就業者和消費者利益，是損人不利己的非理性行為。

公署指香港回歸以來，「一國兩制」制度體系不斷完善，香港依法享有的高度自治權得到充分尊重和堅定維護，香港國安法律充分尊重和保障人權，為香港長期繁榮穩定提供堅實保障。香港全力拼經濟、謀發展、惠民生，以高水平安全護航高質量發展，由治及興前景光明。

發言人批評美國個別政客炮制涉港惡法的行徑充分暴露其根深蒂固的意識形態偏見和冷戰思維。中方敦促美國個別政客認清事實，立即停止出於自身政治私利的政治表演，立即停止干預香港事務的政治操弄。任何抹黑香港自由與人權、詆毀「一國兩制」成功實踐的圖謀純屬癡心妄想，必將遭受失敗。