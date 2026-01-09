宏福苑安置｜陳克勤指大埔頌雅路西選址重建 料吸引居民選擇 有災民不欲跨區安置

大埔宏福苑去年發生五級火災後，社會持續關注受影響居民的災後安置安排。由財政司副司長黃偉綸領導的「應急住宿安排工作組」，今日（9日）正式透過「一戶一社工」模式，向住戶發出問卷，以了解他們對長遠安置的初步意願。行會成員、民建聯新界東北立法會議員陳克勤對此表示讚賞，認為政府高效率地為居民提供完整方案，並指措施與民建聯早前提出的建議相近。他理解每個家庭財務狀況不同，因此方案提供靈活選擇，以切合不同住戶需要。

大埔頌雅路西選址重建方案 料吸引不少居民選擇

陳克勤表示，明白無法做到百分百同意單一方案，最重要是達成最大共識。他續說，大埔宏福苑原址重建方案預計2035年或之後才入伙，形容「約10年的時間包括要收集業權等工作。」至於大埔頌雅路西選址興建新單位的方案，預計最快2029年入伙，相信會吸引不少居民選擇。

大埔區議會「大廈管理工作小組」主席羅曉楓對政府採納建議表示歡迎，認為以「一戶一社工」方式收集意願，能客觀而有系統地反映宏福苑居民對長遠住宿安排的選擇。他提到問卷提供多類型選項，包括原區安置、跨區安排、原址重建、業權置換等，供業主表達意向，問卷末尾亦設有空間，供居民提出其他意見或疑問。

宏福苑居民梁先生表示，目前政府通過問卷收集業主意向，至少能讓不同業主有機會表達自身想法，說明如何安排才能最便利其長遠居住。他提到，每個家庭經濟狀況與需求各異，所謂「家家有本難念的經」，建議政府在安置過程應充分考慮每個家庭的需要，以制定更貼合的方案。

梁先生表示，因父母業權問題仍在處理遺產階段，難以短期內配合跨區安置，因此更傾向於選擇長期等待的安置方案。他續說，不同家庭背景會影響安置選擇，例如有親友在市區工作，跨區安置可能更為便利，而像他家這樣原本未計劃賣房、希望讓母親在原區安老的家庭，選擇原區會較好。

記者︰黃子龍