宏福苑安置｜政府就長遠安置諮詢災民 若原址重建最快2035年始入伙 另包括購新居屋、「樓換樓」

政府發言人今日（９日）表示，正陸續透過社會福利署（社署）「一戶一社工」，主動接觸受火災影響的宏福苑業主，全面、有序地收集每戶業主就長遠安置方面的初步意願。根據問卷，政府提出多個選項供居民選擇，當中問及購買全新的居屋或「綠置居」項目單位，最快可供居民重置居所的，是須跨區搬到九龍灣的盛緻苑，最快可以在本年9月入伙，若原址重建最快2035年入伙。另外，問卷亦有問及居民是否願政府以公帑購買業權，會否考慮直接 以「樓換樓」方式，與政府「以物易物」，換取另一個價格相若的全新居屋單位。

問卷僅收集意見 居民日後選擇不受限制

問卷以有關大埔宏福苑的長遠安置為題，政府稱居民和社會上對重置有不同意見，希望透過進一步聽取和歸納居民的不同初步意見，作為政府下一步後續工作的參考。同時強調，有關提問內容只是初步收集意願，絕對不代表承諾接受政府將來提供的任何選擇。

問卷設有5條問題，當中問及會否考慮接受政府購買業權，會否選擇購買全新的居屋或「綠置居」項目單位，若希望政府提供新的居屋或「綠置居」單位，會否考慮寧願直接 以「樓換樓」方式，與政府「以物易物」，換取另一個價格相若的全新居屋單位。

問卷又提到，若要原區安排，大埔有可能興建的新居屋單位，包括大埔頌雅路西選址，預計最快2029年入伙、 大埔廣福公園選址預計最快2033年入伙，至於大埔宏福苑原址重置，要等待完成收購所有業權，然後要經過 清拆、重建等程序，預計可能需時約9至10年才可入伙，因要預計2035年或之後入伙。

此外，政府提供的居屋或綠置區的選項，包括居屋2025年的5個屋苑及「綠置居2025」九龍灣盛緻苑。

大埔宏福苑長遠安置方案：

預計入伙/可用時間 項目名稱/安置方式 (地區/項目類別) 2026年9月底 九龍灣 盛緻苑 (跨區/綠置居2025) 2027年8月底 錦田 匯熙苑 (跨區/居屋2025) 2027年9月底 東涌 裕豐苑 (跨區/居屋2025) 2028年7月底 屏山 朗風苑 (跨區/居屋2025) 2028年10月底 啟德 啟陽苑 (跨區/居屋2025) 2028年12月底 將軍澳 影輝苑 (跨區/居屋2025) 最快 2029年 大埔頌雅路西選址 (原區/新發展項目) 最快 2033年 大埔廣福公園選址 (原區/新發展項目) 2035年或之後 大埔宏福苑原址 (原區/原址重建)

問卷的問題包括：

問題一：在處理宏福苑業主住戶的長遠住宿安排上，政府應考慮以下哪些重要原則？

速度要快，盡早提供長遠安置 要在原區安置 安置計劃要照顧到全體大埔宏福苑業主 「大埔宏福苑支援基金」的承擔能力（結餘）和使用 大埔整體社區發展和需要 大埔宏福苑居民在大火後的心理因素 其他（請註明： ）

問題二：居民會否考慮接受政府購買業權？

問題問及若原有的宏福苑單位已不適合居住，或者就算可以居住，居民也不願意繼續居於宏福苑，是否考慮接受政府購買業權，當中參考資料提到，業主在業權交易完成後，隨即收取現金，可立刻自行作較大彈性安排。

香港測量師學會根據宏福苑火災前單位的市場成交價的估算：未補價單位：平均實用呎價約6,000元。 已補價單位：平均實用呎價約8,000元。

截至2026年1月8日，大埔宏福苑基金總額約為43億元，若減去當中已 動用的12億元各項援助（包括為期兩年的租金補助），以及再預留部分作其他可能援助項目，即基金剩餘約20多億元，意味政府需要投入公帑去 補貼收購業權。

問題三：居民是否願意購買買全新的居屋或「綠置居」項目單位，還是希望在物業市場自行選購現樓居住？

問卷問及若接受收購業權，會否希望政府讓居民選擇購買全新居屋或綠置居項目，還是在物業市場選購現樓。如選購居屋，七折後實用面積每平方呎6,240元至9,300元，「居屋2025」有五個新居屋項目可以選購，但需要跨區，最快是2027年8月底入伙的錦田匯熙苑。如選擇九龍灣盛緻苑，最快今年9月底入伙，六折後平均實用面積呎價為7,020元。

大埔有可能興建的新居屋單位地點（原區），則包括預計最快2029年入伙的大埔頌雅路西選址；最快2033年入伙的大埔廣福公園選址；2035年或之後入伙的大埔宏福苑原址。

問題四：居民會否考慮寧願直接以「樓換樓」方式，與政府「以物易物」，換取另一個價格相若的全新居屋單位？

問卷問及若希望政府提供新的居屋或「綠置居」單位給您，會否考慮寧願直接以「樓換樓」方式，與政府「以物易物」，換取另一個價格相若的全新居屋單位。即無須政府先給居民一筆款項收購原有單位的業權，然後再購買一個新單位。選項與上題相同。