立法會主席選舉｜港澳平：激烈競爭迸發民主活力 再次證明新選制是好制度

立法會主席選舉完成，身兼全國人大常委的民建聯李慧琼，以5票之差險勝金融界議員陳振英，成功當選。國務院港澳辦公室發表署名「港澳平」評論文章指，這場公開、透明的良性競爭，進一步豐富了「愛國者治港」下香港高質量民主的實踐，再次彰顯新選舉制度的先進性優越性。

文章指，二人愛國愛港，立場旗幟鮮明。李慧琼、陳振英兩位候選人聚焦發揮香港「一國兩制」制度優勢，深入闡釋主動對接國家「十五五」規劃，推動香港更好融入和服務國家發展大局，充分展現胸懷全局的站位。

港澳平：新主席定能引領立法會貫徹行政主導體制

文章又指，激烈競爭，迸發民主活力。兩位候選人服務香港多年，具備豐富的立法會工作經驗，成績顯著，得到廣泛認可。雙方得票旗鼓相當，直至唱票結束方見分曉。

文章指今次選舉公開透明，程序嚴謹依規。立法會議員依照法定程序提名，確定候選人人選。候選人在特別論壇上認真展開辯論，議員不記名投票，唱票點票監票一絲不茍。文章又指，候選人建設性回應議員提問，圍繞推動香港高質量發展、高水平治理的共同目標，提出具體可行的意見建議。

文章表示，新一屆立法會主席選舉的成功，歸根結底是全面落實「愛國者治港」原則的成功，是香港新選舉制度的成功。新制度是促進香港民主健康發展的好制度，擯棄對抗與撕裂，講求理性討論、務實建言，塑造良好政治文化。新制度是把維護國家主權、安全、發展利益，和保持香港長期繁榮穩定有機結合的好制度，確保特區管治權牢牢掌握在堅定的愛國者手中，堅決維護政權安全，切實保障廣大香港居民的民主權利和根本福祉。新選舉制度是確保「一國兩制」實踐行穩致遠的好制度，促進行政立法良性互動，有效提升治理效能，團結各方力量，推動協調發展。

文章總結說，立法會主席角色重要、責任重大，「相信新一屆立法會主席一定能夠引領立法會貫徹行政主導體制，積極支持行政長官和特區政府依法施政，共同開創良政善治的管治新局面；引領立法會深入社區和業界，接地氣、匯民智，高水平議政、高質量立法，在香港由治及興的進程中更好發揮作用；引領立法會落實《立法會議員守則》，加強自我管理、自我監督、自我完善，勤勉履職、擔當作為，展現新一屆立法會新氣象。 」