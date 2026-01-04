人工智能股份備受投資者熱捧 陳茂波：把握勢頭乘勢而上 推動經濟高質量發展

財政司司長陳茂波表示，踏入2026年，恒生指數在首個交易日表現強勁，上升超過700點，升幅達2.8%，是自2013年以來表現最好的開局。在首日的交投中，創科企業是帶動大市上升的主力，恒生科企指數升4%，多隻人工智能相關股份繼續受投資者熱捧。會把握勢頭，乘勢而上，建立更蓬勃的創科和產業生態，推動經濟高質量發展。

陳茂波在網誌表示，開市首日，一家本港首批引進的重點企業上市集資，它是港股的GPU（「圖像處理器」）第一股，被喻為「國產GPU四小龍」之一。隨着國家推進高水平科技自立自強，香港開放和國際化的金融市場，可為內地的前沿科企提供有力的資金支持。過去幾年，香港持續推動股票市場改革，引入「18A 」、「18C」專章，以至去年《財政預算案》提出的「科企專線」，這些舉措都加快了港股市場結構向新質生產力方向優化，並滿足海內外投資者對配置前沿科技領域的需求。

2023年陳茂波出訪上海時訪問了這家GPU企業，向公司負責人推介香港在「一國兩制」下的各種優勢。陳茂波網誌圖片

去年底共逾400家新經濟公司在港上市

他提到截至去年底，共有超過400家新經濟公司在港上市，它們雖然只佔上市公司數目約15%，但不論是市值和成交額都佔大市約30%。預料今年申請上市的企業中，前沿科企陸續有來。

陳茂波指，不但歡迎這些企業來港上市集資，更鼓勵它們落戶本港，在這裏設立科研中心，並把成果轉化以及設立先進製造設施，充分利用香港基礎研究和國際科研人才匯聚的優勢，強強聯手、提速發展，同時也豐富壯大香港的創科生態和產業；另一方面，支持它們在香港成立區域或國際總部，通過香港走向國際市場、布局東南亞以至全球。

香港優勢可更突顯在科技定義競爭力年代

他續稱，不論是粵港澳大灣區、京津冀、長三角以至中西部其他地區，近年均湧現不少技術領先的創科企業，它們都是國家科技和產業創新的生力軍。香港有「內聯外通」的獨特優勢，能連通各個生態圈的創科力量，在合作中發揮好彼此的比較優勢，特別是香港在融通國際資金、匯聚國際頂尖科研人才、資訊與數據流通、知識產權保護制度與國際專利授權便利，以至國際化應用場景等優勢，為它們的「出海」發展提供有力支撐。

陳茂波表示，憑藉金融和創科的聯動發展，香港的優勢可説是更加突顯，在這個科技定義競爭力的年代，會把握好這勢頭，乘勢而上，建立更蓬勃的創科和產業生態，推動經濟高質量發展。

