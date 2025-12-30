大主席傳現競爭 田北辰：「有得爭有得揀」比凡事協調更理想︱Kelly Online

立法會新任期即將開始，首項重要事務為選舉立法會主席，全國人大常委、民建聯九龍中議員李慧琼，以及金融界陳振英，被外界視為熱門人選。實政圓桌召集人、現任立法會議員田北辰認為「大主席」一位出現競爭「絕對係一件好事」，並期望這種良性競爭風氣能擴展至立法會各委員會。

田北辰：愛國者間良性競爭能推動進步

田北辰指，在由治及興環境下，所有議員都是愛國者，愛國者之間的良性競爭能夠推動大家進步。他認為這符合香港一貫處事風格，「有得爭、有得揀」的健康競爭環境，比凡事協調更為理想。他期望，不僅是立法會主席選舉，內務委員會、財務委員會及其他委員會主席選舉均能出現競爭。他解釋，競爭過程中，議員需要爭取支持、增加曝光，有助社會更加關注議會工作。

對兩位潛在人選均有信心

田北辰表示，主席最大責任是主持會議，而現時開會秩序良好，「個個都守規矩，冇哂以前啲大龍鳳」，因此無論由誰擔任主席，市民都可放心。他表示，對目前傳出的兩位潛在人選均十分欣賞，對他們的經驗和能力都有信心，「如果我要揀都唔知點揀」。

田北辰回顧自身從政經歷，從區議會到立法會均是參與直選，爭取民眾支持。他認為，市民可能更關注四年後立法會直選議席會否增加50%，即由現時20席增至30席。

