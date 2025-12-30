立法會候任議員早上閉門綵排宣誓 李慧琼拒評角逐大主席傳聞：遲啲再話畀大家聽

第八屆立法會即將上任，議員將於元旦日（1月1日）正式宣誓就任。眾候任議員今早（12月30日）10時陸續到達立法會會議廳進行宣誓綵排，以確保當日儀式順利進行。本次綵排採閉門方式進行，自上午10時開始，一眾候任議員近10時陸續抵達會議廳。

李慧琼未回應是否角逐立法會主席：遲啲再話畀大家聽

宣誓綵排約在11時40分結束，議員們一同步出會議廳，期間未有回應現場記者提問，旅遊界候任議員江旻憓僅以微笑揮手示意。當被問及會否角逐立法會主席一職時，全國人大常委、九龍中候任立法會議員李慧琼表示，「暫時未有消息，遲啲再話畀大家聽」。

候任的90名第八屆立法會議員，本月中已齊集立法會，參加一連兩日的事務簡介會，為即將開始的任期做好準備。當時他們亦有觀看宣誓儀式示範，期間秘書處職員上台示範。

記者：郭文卓

攝影：蘇正謙