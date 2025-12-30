立法會宣誓綵排多人要「重讀」 何君堯老貓燒鬚背稿失敗 劍后江旻憓「一take pass」︱Kelly Online

立法會秘書處今日（30日）為一眾候任議員安排宣誓綵排，為周四（1月1日）上任當日的正式宣誓做好準備，活動在中午前已完成。由於這是唯一一次排練，加上宣誓的重要性，據悉秘書處今日「執得好嚴」，超過十位議員被要求重新宣讀誓詞。其中選委界何君堯，嘗試「空手上陣」但不成功。

秘書處要求嚴格 多位議員被要求重讀

秘書處在儀式開始前，循例向候任議員簡介宣誓程序，包括奏唱國歌、須舉起右手等，其中舉起右手只是儀式上的慣例，並非法定要求。綵排按照正式宣誓時的次序，即以資深程度排列，若資歷相同就按姓氏筆劃，換言之首位宣誓的是2008年連任至今的民建聯李慧琼。

今屆所有議員都需要上前排練，嚴防正式宣誓時「甩轆」。消息指，秘書處今次對議員宣誓時的準確度要求極嚴格，即使不是明顯的讀錯或讀漏字，只要發音不準確，或是在不適當的位置停頓，一律「冇得傾」要重新讀一次，最終有十多位議員被要求重讀。由於秘書處沒有詳細解釋原因，據聞部分議員被要求重讀後也「𢯎晒頭」不明所以。亦有個別議員宣讀期間發現有誤，自行修正。

新丁江旻憓「一take pass」

立法會誓詞全長約100字，要背起來實際上不難，但由於容錯度低，議員基本上都手持紙張照讀。不過消息指，第三屆擔任議員的何君堯在排練宣誓時，信心十足地上前，不持「貓紙」準備背誦，但背到一半不慎忘詞，要回到位置取「貓紙」，當真「老貓燒鬚」。

至於最受矚目的旅遊界候任議員江旻憓，據聞沒有被要求重新宣讀，成功「一take pass」。不過由於江旻憓聲線較「陰聲細氣」，加上身型較高佻，秘書處亦提醒她「大聲啲」並調高咪高峰位置，以免「入唔到咪」。

相關新聞：

立法會候任議員早上閉門綵排宣誓 李慧琼拒評角逐大主席傳聞：遲啲再話畀大家聽

大棋盤︱立會明綵排宣誓 逐一排練防甩轆

大棋盤︱立法會主席花落誰家仍有變數 議員獲約見諮詢