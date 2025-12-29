大棋盤︱立會明綵排宣誓 逐一排練防甩轆

第八屆立法會即將開鑼，議員宣誓安排已敲定，1月1日元旦日正式宣誓就任。一眾候任議員已接獲通知，明日先到立法會會議廳作宣誓綵排，讓他們熟習流程，而為防「甩轆」，今屆會有更進一步的安排。

據了解，秘書處明日會先簡介宣誓流程與注意事項，提醒各項重點內容包括誓詞、須舉起右手等，屆時會沿用過往安排，按照議會資歷排列宣誓次序，與正式宣誓時的安排一致。若資歷相同者，會以姓名筆劃排列，換言之現屆3名由2008年連任至今的最資深議員中，預料由民建聯李慧琼最先宣誓。當李慧琼、陳克勤、梁美芬宣誓完成後，便會輪到2012年起連任至今的議員，如此類推。

上屆「自願」上前排練 仍有人甩轆

其實上屆議會宣誓前夕，立法會秘書處亦有安排類似簡介會，但當時秘書處沒有要求所有人「試演」宣誓，而是自願上前綵排。話雖如此，到真正宣誓時，仍有個別「甩轆」情況，例如陳克勤宣誓時忘記舉右手，工聯會陸頌雄、新思維狄志遠則分別讀漏誓詞中的「議員」及「香港」字眼，被秘書處即場要求重讀一次，最終3人均宣誓有效。今屆所有候任議員都需要先模擬宣誓一次，更為穩陣。

隨着新議會上任，一眾議員要接收市民求助，少不免須開設地區辦事處。本屆議會上任初期，一眾功能界別及選委界議員收到「溫提」，建議至少開設一個地辦，以接地氣了解民生。不過部分議員由於工作性質、服務界別等因素，到任期中段都未有做到此KPI，後來「班長」廖長江曾提醒議員盡可能開設地辦。據了解，早前的立法會議員簡介會中，秘書處亦有重提這項建議，期望議員至少開設一個地辦。

目前區議員履職監察指引中，有要求區議員上任3個月內必須開設辦事處、會見市民等。不過立法會規定比較彈性，新一屆議會生效的《立法會議員守則》，要求議員「應開設地區/界別辦事處，或與其所屬政治團體或其他議員開設聯合辦事處」。

事實上，現屆不少議員都與其他議員聯名開設地辦，皆因公共屋邨辦事處租金便宜，向來「爭崩頭」，需要抽籤決定，而直選議員排序亦會較優先，因此不少議員傾向跟直選議員「孖頭」租地辦。由於許多地辦的租約，12月31日便會屆滿，房署12月中下旬已與各租用的連任議員，處理續租事宜。至於議員不再續任而「空置」出來的地辦，則需重新抽籤。

據了解，多位功能界別和選委界新丁已陸續與同僚溝通，商討合租地辦，大原則是辦事處所在地點，要符合自身主要服務對象需要。有選委界議員指，雖然議員守則對開設地辦未必是硬性規定，但新時代下這是政治性質的要求，而不同議員專長各異，在物色同僚開辦事處時，也希望盡可能找不同專長者，做到分工合作。

聶風