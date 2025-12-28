李慧琼：立會主席與人大常委角色並無衝突 若暫時無法主持會議有替代安排

第八屆立法會議員將於2026年1月1日履新，隨後將選出新一屆立法會主席。全國人大常委、九龍中候任立法會議員李慧琼作為資深議員，被外界視為主席人選之一。她今日（28日）回應外界對其可能參選立法會主席的關注，表示擔任立法會主席與人大常委的角色並無實質衝突，強調國家利益與香港利益一致，兩項職務在時間安排上也可協調。

李慧琼：立法會主席主持會議 一向有暫代安排

李慧琼解釋，人大常委會議每兩個月舉行一次，其中8月和12月立法會通常休會，估計全年約有4次會議時間重疊，相對於立法會全年數十次會議，比例不高。若立法會主席因公務未能主持會議，目前有暫代的安排；其他委員會，同樣有由副主席代為主持會議的安排。

李慧琼冀團結議員、推動議會。民建聯提供

李慧琼指出，所有議員均經激烈選舉產生，明白市民對新一屆立法會寄予厚望。她表示，自己持續思考如何團結議員、更好地推動議會整體，期望更好對接國家戰略、協助政府良政善治、更好地反映民意。她補充，立法會主席按議事規則，經議員互選產生，而目前連議員宣誓都未進行，相信到提名期，「事情會比較清楚」。

此外，李慧琼提到剛結束的人大常委會會議成果豐碩，審議了14項法律，並通過其中6項，同時決定明年3月5日將在北京召開全國人大會議。她表示，「十五五」規劃建議中強調香港在創科領域的角色，未來將就推動創科、建設金融中心、發展河套區及北部都會區等提出建議，並探討深化互聯互通與穩定幣發行等議題。