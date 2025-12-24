黎智英案︱特區政府強烈不滿和反對個別所謂人權專家 就法庭定罪判決作不實批評

​香港特區政府今日（24日）對個別所謂人權專家就黎智英被控危害國家安全罪行及特區法庭嚴格依照法律和證據作出定罪判決作出的不實批評，表示強烈不滿和反對。

特區政府發言人指出，特區政府留意到有個別所謂人權專家，根本沒有尊重特區法庭基於事實和證據就案件所作的獨立審判，拒絕正視裁決理由羅列的各項證據，並拒絕理解法庭的考慮和裁決理由，就肆意發動攻擊，污衊和攻擊特區政府，及以卑劣的政治操弄，不斷渲染黎智英應立即獲釋。他們完全是以政治凌駕法治，顛倒是非，其干預法庭判刑的卑劣用心昭然若揭，必須嚴厲直斥其非，以正視聽。

法庭定罪裁決絕無任何政治考慮

發言人指法庭就本案頒下的裁決理由長達855頁，完全公開供公眾查閱，鉅細無遺地説明法庭對相關法律原則和證據的分析，以及裁定黎智英和三間被告公司有罪的理由。法庭在裁決理由中清楚表明，黎智英並非因其政治觀點或信念受審。法庭的定罪裁決有理有節，充分展現法庭嚴格依照法律和證據作出裁決，不受任何干涉，更絕無任何政治考慮。

政府強調黎智英案的法庭定罪裁決，絕無任何政治考慮。資料圖片

發言人強調，香港特區是法治社會，一直秉持有法必依、違法必究的原則。《香港國安法》第五條和《維護國家安全條例》第2條明確訂明防範、制止和懲治危害國家安全犯罪，應當堅持法治原則。倡議某種背景的人或組織不應就其違法行為和活動受到法律制裁，等同給予其犯法特權，完全違反法治精神。

「黎智英案」與言論和新聞自由完全無關

發言人指出，該些所謂人權專家又將「黎智英案」的犯罪行為與言論和新聞自由混為一談，目的是混淆視聽，污衊香港特區。事實是，「黎智英案」與言論和新聞自由完全無關，各被告多年來只是利用新聞報道為幌子，行禍國害港之實。該案公開審訊中，清楚揭示了黎智英密切管理和親自控制《蘋果日報》的編採方向，更多次親自勾結外國勢力，乞求對中央和香港特區政府實施制裁和進行敵對行動。法庭清楚指出，不論在《香港國安法》實施前或後，黎智英的唯一意圖就是，即使要犧牲中國和香港特區人民的利益，也要謀求中國共產黨倒台。



政府強調，任何借該案炒作詆譭香港特區法治和人權狀況的人，都是歪曲事實、毫無誠信之徒。政府必須強調，《香港國安法》和《維護國家安全條例》均明確規定維護國家安全應當尊重和保障人權，亦依法保護香港居民根據《基本法》、《公民權利和政治權利國際公約》和《經濟、社會與文化權利的國際公約》適用於香港特區的有關規定下享有的權利和自由，包括新聞、言論、出版等自由。但與世界其他地方一樣，新聞從業員和其他人一樣都有義務遵守所有法律。根據《公民權利和政治權利國際公約》第十九條、《歐洲人權公約》以及相關判例確立的原則，傳媒及新聞從業員在發布言論、資訊和文章時，必須遵守和履行「特別責任和義務」，包括保障國家安全或公共秩序；新聞工作者必須按「負責任新聞作業」原則真誠地行事，以準確事實為基礎，並提供準確可靠的資訊，方可獲言論和新聞自由的保障。



發言人重申，特區政府將繼續堅定不移全面準確實施《香港國安法》、《維護國家安全條例》及香港特區其他維護國家安全的相關法律，依法有效防範、制止和懲治危害國家安全的行為和活動，同時依法保障香港市民的權利和自由，確保「一國兩制」實踐行穩致遠。特區政府促請有關所謂人權專家認清事實，停止作出任何毫無根據的批評。