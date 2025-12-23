Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

羅淑佩稱2025年有喜有悲 願港人平安 選擇自己方式度過佳節︱Kelly Online

政情
更新時間：18:50 2025-12-23 HKT
發佈時間：18:50 2025-12-23 HKT

2025年踏入最後一周，文化體育及旅遊局局長羅淑佩在社交平台回顧這「十分不平凡的一年」，祝願港人無論境況如何，都能平安並放開胸懷。她建議市民可選擇到中環欣賞燈飾光影匯演、到文化中心觀賞香港芭蕾舞團的《胡桃夾子》，或與親友共晉晚餐，以輕鬆心情度過聖誕新年假期。

羅淑佩祝願港人平安

羅淑佩在社交平台發文表示，冬至過後，2025年已踏入最後一周，她形容這一年是「十分不平凡的一年，有喜有悲」。她指出，過節心情很大程度受個人、家庭境況及社會氣氛影響，而性格和心態亦會左右人們的選擇和決定。羅淑佩續指，無論身處何種境況，性格樂天與否，人們都希望身邊及所愛的人能平安，並能放開胸懷。

建議市民輕鬆度過佳節

聖誕新年假期將至，羅淑佩建議市民可選擇以自己覺得舒服的方式放鬆心情。她提出多個建議，包括到中環欣賞燈飾和光影匯演，或到文化中心觀看香港芭蕾舞團充滿香港情懷的《胡桃夾子》，該劇更有「加加」及「得得」客串演出。此外，她亦建議市民可選擇與家人朋友共晉火鍋，甚至到教堂參與崇拜彌撒，以輕鬆愉快的心情度過佳節。

圖片來源：羅淑佩fb

