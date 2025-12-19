林定國：成立國際組織及推動在線仲裁 鞏固香港和平解決糾紛中心地位

Friday Culture、香港再出發大聯盟及亞非法協香港區域仲裁中心，今午（19日）共同主辦第5屆國際論壇「Problem-Solving City：Hong Kong as a Disputes Resolver」。律政司司長林定國發表主題演講時稱，香港長期被公認為一個卓越的全球糾紛解決中心，是得益於完善的法律框架、世界級的機構和專業人才，以及獨立高效的司法體系，而國際組織的成立及在線仲裁的推動，進一步鞏固香港作為和平解決糾紛中心的地位。

全球經濟不確定性增加 香港獨特性突出

林定國指，在當前全球經濟不確定性增加的背景下，各地經濟和社會正努力應對疫情後復甦、快速數字化轉型以及政治格局變化，香港作為糾紛解決者、國際連接者及文化橋樑等角色上的獨特性尤為突出，而作為全球首個致力於國際調解的政府間法律機構，在香港落戶的國際調解院為解決國家之間、國家與外國個人之間，以及國際商業糾紛提供了額外途徑。

調解特別適合體育行業

林定國續稱，香港以中國傳統與國際視野的融合，成為連接中國內地與世界的門戶城市，促進相互理解，與國際社會建立持久的合作夥伴關係，而隨着香港體育界的持續發展，包括成功舉辦第十五屆全國運動會等，體育行業的增長也帶來了有效解決體育相關糾紛的需求，包括商業和合同事宜、競賽和治理問題。

他指，為體育糾紛設立專門且精簡的解決機制，對於推動香港體育發展至關重要，強調延誤解決糾紛可能會影響運動員的職業生涯，或擾亂體育組織的運作，因此一個可靠且高效的糾紛解決框架，不只能保障運動員和體育機構的利益，還能提升行業的信心、穩定性和專業水平。

他表示，在律政司與體育及法律界的合作下，2024年《施政報告》推出「體育糾紛解決先導計劃」，已於12月11日正式推出，該計劃結合了調解和仲裁的程序，進一步提升了調解在解決體育糾紛中的效率和效果。他相信，調解特別適合體育行業，因其快速、高效及成本低廉的特性，能夠修復關係並提供創新實用的解決方案。

提倡AI與Web 3.0結合

林定國亦提到，Web 3.0是基於去中心化、區塊鏈技術及用戶主權的最新一代互聯網，賦予用戶對其數據和交易的控制權，同時通過去中心化機制提升信任及透明度，認為人工智能與Web 3.0的結合，為法律及糾紛解決行業帶來了新應用及機遇，包括智能合約是一種基於區塊鏈的數字協議，能自動執行並包含仲裁條款及法律管轄條款，在人工智能加持的智能合約甚至能分析數據、適應不同語境，並提升未來決策的準確性。

他指，律政司一直積極推動Web 3.0技術在法律及糾紛解決行業的應用，包括今年成立了法律科技發展諮詢小組，負責就法律科技發展提供建議，並舉辦了一系列圓桌會議。律政司將繼續推動人工智能治理的法律框架建設，確保在推廣AI應用的同時，提供適當的法律保障。

記者、攝影：郭詠欣