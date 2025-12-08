立法會選舉︱港澳辦熱烈祝賀：投票率大幅超越上屆 反映社會高度重視、積極認同選舉

立法會換屆選舉揭盅。港澳辦發言人指出，選舉過程安全、順利、圓滿，選舉委員會界別、功能界別和地方選區的投票率均大幅超越上屆，充分代表香港民意，充分反映香港全社會對此次選舉的高度重視、積極認同和熱烈支持，充分展現香港堅定邁向由治及興的強大決心意志。發言人指，這是進一步鞏固發展符合「一國兩制」方針、符合憲法和基本法、符合香港實際的高品質民主具有里程碑意義的重要成就，對此表示熱烈祝賀。

發言人表示，今次選舉在進入競選階段時，突如其來的大埔火災事故造成香港嚴重創傷。面對災情，特區政府快速反應，啟動全政府動員機制，爭分奪秒、全力以赴撲滅火災，想方設法做好人員搜救、傷員救治工作，高效專業有序展開善後安撫和對災民的全面支援，得到社會各方面充分肯定。「香港社會無分階層、界別、群體，守望相助、同舟共濟，全力支援抗災救災，充分展現團結大愛。同時，經過重大災難考驗，廣大選民更加切身體會此次選舉的重要意義，化悲痛為力量，進一步激發參與投票的意願。」

港澳辦：候選人全力救災 符合香港實際高品質民主的初衷

港澳辦指，在特區政府、社會各界、廣大選民的共同努力下，此次選舉取得圓滿成功，充分彰顯香港社會齊心協力、克難前行、團結堅韌的獅子山精神，彰顯全面落實「愛國者治港」原則下新選舉制度的先進性優越性，彰顯良政善治、實現更好發展的期望。

發言人提到，此次選舉守正創新，進一步展現新選舉制度具有的廣泛代表性、政治包容性、均衡參與性、公平競爭性，讓民主在更公平、公正、公開、廉潔、有序的選舉中得到更好保障和體現。李家超行政長官和特區政府擔起「當家人」「第一責任人」責任，依法全面深入細緻開展選舉工作，採取多項創新舉措，有力統籌選舉和救災。作為特區管治體系重要組成部分的公務員隊伍，以身作則帶頭投票。

發言人指輿論普遍認為，此次選舉的組織、宣傳、動員都達到歷史最高水準。社會各界積極響應、廣泛參與，凝聚「拼經濟、謀發展、惠民生、促進改革」的強大共識。各大公營機構、社團、商會紛紛鼓勵所屬成員參與投票，不少企業為員工投票提供半日假期。「選舉競爭激烈程度顯著提升，候選人展開良性競爭，共同建樹以政綱論高低、以能力決勝負、以形象爭認同的良好選舉文化。」

港澳辦認為，特別值得指出的是大埔火災發生後，許多候選人挺身而出、率先行動、衝在一線，全力投入抗災救災工作，以實際行動證明自己的品德和才幹。他們的良好表現，生動印證了新選舉制度致力於建設符合香港實際高品質民主的初衷。

發言人最後提到，這次選舉產生的新立法會議員都是愛國愛港、有擔當、有才幹、有志服務社會的優秀人才，得到廣大選民的充分認同和支持。「他們在此時此當選，肩負重任、承載厚望，需更加堅定愛國愛港立場、更加熱誠為港為民服務；更加勤勉努力工作、更加善於履職盡責；更加精研專業、更具創新創造活力；更加清正廉潔、更有良好操守形象。」

港澳辦希望並相信，新立法會議員一定能夠全面準確、堅定不移，正確處理行政立法關係，全力支持行政長官和特區政府依法施政，深入把握民情民意、充分匯聚民心民智，共同推動深入改革，全面做好救災善後工作，不斷提升特區治理水平、促進長期繁榮穩定，並積極對接國家「十五五」規劃，推動香港更好融入和服務國家發展大局，為強國建設、民族復興偉業做出應有貢獻。