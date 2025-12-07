立法會選舉｜選委稱投票氣氛良好 冀選出做實事議員 黃永光：立會是推動香港發展關鍵角色

今日（7日）是立法會換屆選舉投票日，多個選委早上陸續到灣仔會展票站投票。信和集團主席黃永光呼籲所有已登記的選民為香港的未來投下重要一票。他指，立法會在推動香港充分發揮發展潛力方面擔當關鍵角色，盼共同選出心繫社會、具備可持續發展及國際視野的優秀候選人，以強化香港的國際合作夥伴關係。

黃天祐：一眾選委冀為港選出做實事的議員

同樣到場投票的證監會主席黃天祐表示，投票氣氣相當好，一眾選委都希望為香港選出做實事的議員。被問及對議員在金融發展方面的期望，他指對香港而言，最重要為國際金融中心地位，和推動科技創新，又認為香港監管制度良好，但希望監管制度可更靈活，令香港金融中心地位和數字資產經濟等可得以發揮。

另一選委、男高音歌唱家、全國政協委員莫華倫則認為，今年投票方便，又稱自己為文化界人士，希望下一屆立法會可撥更多資源到其界別。

記者：林彥汛

攝影：盧江球