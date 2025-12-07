Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

立法會選舉｜選委稱投票氣氛良好 冀選出做實事議員 黃永光：立會是推動香港發展關鍵角色

政情
更新時間：11:29 2025-12-07 HKT
發佈時間：11:29 2025-12-07 HKT

今日（7日）是立法會換屆選舉投票日，多個選委早上陸續到灣仔會展票站投票。信和集團主席黃永光呼籲所有已登記的選民為香港的未來投下重要一票。他指，立法會在推動香港充分發揮發展潛力方面擔當關鍵角色，盼共同選出心繫社會、具備可持續發展及國際視野的優秀候選人，以強化香港的國際合作夥伴關係。

黃天祐：一眾選委冀為港選出做實事的議員

同樣到場投票的證監會主席黃天祐表示，投票氣氣相當好，一眾選委都希望為香港選出做實事的議員。被問及對議員在金融發展方面的期望，他指對香港而言，最重要為國際金融中心地位，和推動科技創新，又認為香港監管制度良好，但希望監管制度可更靈活，令香港金融中心地位和數字資產經濟等可得以發揮。

另一選委、男高音歌唱家、全國政協委員莫華倫則認為，今年投票方便，又稱自己為文化界人士，希望下一屆立法會可撥更多資源到其界別。

記者：林彥汛
攝影：盧江球

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
大埔宏福苑五級火︱中六合彩四獎 捐一半派彩助宏福苑災民 善心幸運兒自爆投注經過
大埔宏福苑五級火︱中六合彩四獎 捐一半派彩助宏福苑災民 善心幸運兒自爆投注經過｜Juicy叮
時事熱話
2025-12-06 11:21 HKT
兩度失婚富二代天王近況流出 鬧離婚後罕現身狀態曝光 曾陷抑鬱、酗酒低谷
兩度失婚富二代天王近況流出 鬧離婚後罕現身狀態曝光 曾陷抑鬱、酗酒低谷
影視圈
20小時前
「飛馬座」上場在港初出，馬主黃嘉雯 (圖) 有抽空入場為愛駒打氣，結果馬兒跑得第十名，熱身一場後再出，且看能否跑得更接近。
獨家猛料│徐雨石為黃嘉雯建功？
馬圈快訊
23小時前
患大腸癌女星病逝享年73歲 選美出身攻影壇成一代女神 5個月前現身公開活動留最後身影
患大腸癌女星病逝享年73歲 選美出身攻影壇成一代女神 5個月前現身公開活動留最後身影
影視圈
2025-12-06 11:00 HKT
連鎖酒樓火鍋放題優惠！$218/位任飲任食 送海鮮盤+安格斯牛+任飲啤酒 只限1分店
連鎖酒樓火鍋放題優惠！$218/位任飲任食 送海鮮盤+安格斯牛+任飲啤酒 只限1分店
飲食
17小時前
淘寶/拼多多網購衣物爆致癌危機？央視揭有毒染料超標27倍 消委會3招選購貼士
淘寶/拼多多網購衣物爆致癌危機？央視揭有毒染料超標27倍 消委會3招選購貼士
生活百科
2025-12-06 11:00 HKT
許紹雄女兒疑轟男星洩喪禮場內細節：無知同侵犯私隱 嫌疑人曾爆Benz雄繼子悼詞內容
許紹雄女兒疑轟男星洩喪禮場內細節：無知同侵犯私隱 嫌疑人曾爆Benz雄繼子悼詞內容
影視圈
17小時前
前TVB一線花旦將300萬掛上身晒奢華行頭 離巢後由打工仔變老闆享受富婆生活
前TVB一線花旦將300萬掛上身晒奢華行頭 離巢後由打工仔變老闆享受富婆生活
影視圈
20小時前
打工仔上繳薪金給太太管理 臨退休驚覺存款僅剩5萬 專家：夫婦理財首重溝通
打工仔上繳薪金給太太管理 臨退休驚覺存款僅剩5萬 專家：夫婦理財首重溝通
投資理財
7小時前
牛角放題分店結業前改新玩法！先點套餐$68起+加單逐碟計$3起 黃傑龍︰執笠前試新模式
牛角放題分店結業前改新玩法！先點套餐$68起+加單逐碟計$3起 黃傑龍︰執笠前試新模式
飲食
2025-12-06 09:00 HKT