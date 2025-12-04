國家憲法日︱陳茂波 : 特區政府全力維護憲制秩序  積極融入和服務國家發展大局

財政司司長陳茂波表示，今天( 4日 )是國家憲法日，全國都聚焦深入學習憲法。特區政府和中央駐港聯絡辦公室聯合在灣仔會展舉辦了「國家憲法日」座談會，讓社會各界能更深度的學習與思考國家憲法。

特區政府全力維護憲制秩序 積極融入和服務國家發展大局

陳茂波於社交平台發文，指今年座談會以「憲法與中華民族偉大復興」為主題，《憲法》序言列明「實現中華民族偉大復興」為國家的根本任務，並為這個宏大目標提供了最堅實的法制保障。在中央的堅強領導下，全國上下凝心聚力為民族復興奮鬥打拼，實踐人民至上的理念，實實在在地增強人民生活的幸福感和獲得感。這也是特區政府工作的重要指導，政府正不斷努力，透過推動系統性的改革，切實保障和增進市民福祉。

陳茂波指特區政府全力維護憲制秩序，積極融入和服務國家發展大局。資料圖片

他表示，在中華民族偉大復興的征程上，特區政府全力維護由《憲法》和香港《基本法》共同構成的憲制秩序，同時更積極融入和服務國家發展大局，對接國家發展戰略。中共四中全會早前審議通「十五五」規劃建議，為國家未來5年社會經濟發展定下明確方向和指導原則，也為香港下一步的提質提速發展提供歷史機遇，政府必須全力把握，藉以推動香港經濟高質量發展，讓市民更普遍分享到發展成果。

相關新聞:

國家憲法日︱韓大元：憲法是「一國兩制」框架 劉兆佳：為祖國統一奠定法律依據

國家憲法日︱劉光源批反中亂港分子「以災亂港」 必受社會公義嚴厲譴責

國家憲法日｜李家超：專業人士組獨立委員會 可要求擁調查權力部門助查真相

香港要推動改革、實現更好的發展，必須要有建設性的行政立法互動。特區政府期望下一屆立法會有更多有抱負、有能力、具視野的人士加入議會，和特區政府一起共同推動香港的社會和經濟發展。希望市民周日12月7日踴躍投票，為香港選賢任能。