立法會選舉點票結果即時更新｜直擊點票現場 更新地區直選、功能界別、選委會界別當選人名單

立法會選舉2025/選舉結果/當選名單︱立法會選舉12月7日舉行，投票時間由早上7時30分至晚上11時30分。截至晚上10時30分，地區直選投票率達31.43%，較上一屆總投票率的30.2%多1.23個百分點，近130萬名選名投票。晚上約11時40分，政制及內地事務局局長曾國衞及選管會主席陸啟康，將於會展的中央點票站倒出票箱中的選票，由工作人員開始點票。 《星島頭條》會持續更新點票過程，讓讀者一文睇清地區直選、功能界別、選委會界別當選人名單。

【23:40】投票時間結束，政制及內地事務局局長曾國衞、選管會主席陸啟康、選管會委員石丹理、資深大律師文本立等，在會展中央點票站倒出票箱中的選票，由工作人員開始點票。

吳秋北 植潔鈴 郭浩景 阮建中 李清霞

楊哲安 陳家珮 黃秋萍 陳學鋒 郭偉强

鄧家彪 張培剛 顏汶羽 陳進雄 梁思韻

關煒曦 劉愛詩 梁文廣 龐朝輝 鄭泳舜

李超宇 楊諾軒 楊永杰 李慧琼 丘燿誠 譚莉儀

葉傲冬 李貞儀 方國珊 張美雄 陳志豪

譚鎮國 曾勁聰 沈豪傑 廖子聰 姚銘

周浩鼎 莊豪鋒 梁明堅 甘文鋒 陸頌雄

盧婉婷 郭芙蓉 陳穎欣 張文嘉 莫綺琪

陳克勤 李梓敬 黃頴灝 古偉冰 鄧肇峰

鄉議局：

劉啟康 劉業強

漁農界：

陳博智 楊上進

保險界：

陳沛良 林溢東

航運交通界：

馮佳培 林銘鋒

教育界：

張澤松 鄧飛

法律界：

李頴彰 陳曉峰

會計界：

吳錦華 黃俊碩

醫療衞生界：

林哲玄 梁禮賢

工程界：

霍偉棟 卜國明

建築、測量、都市規劃及園境界：

劉文君 林家輝

勞工界：

蘇栢燦 周小松 譚金蓮 李廣宇 林偉江

社會福利界：

方富輝 朱麗玲 陳文宜

地產及建造界：

黃浩明 趙式浩

旅遊界：

江旻憓 馬軼超

商界（一）：

李家聰 林偉全

商界（二）：

姚祖輝 王紹基

商界（三）：

嚴剛 張琪騰

工業界（一）：

黃永威 許文俊

工業界（二）：

吳永嘉 王偉樑

金融界：

葉子健 陳振英

金融服務界：

李惟宏 連少冬

體育、演藝、文化及出版界：

霍啟剛 羅光萍

進出口界：

鍾奇峰 李淑媛

紡織及製衣界：

陳祖恒 蕭勁樺

批發及零售界：

謝邱安儀 邵家輝

科技創新界：

麥騫譽 邱達根

飲食界：

江志恒 梁進

香港特別行政區全國人大代表、香港特別行政區全國政協委員及有關全國性團體代表界：

黎達成 陳勇

姚柏良 李家駒 文頴怡 伍婉婷 吳傑莊 伍煥杰 劉智鵬 鄧銘心 樓家強 范凱傑 蘇紹聰 洪錦鉉 柯家洋 何俊賢 管浩鳴 吳英鵬 招國偉 郭志華 黃錦輝 陳永光 李鎮強 何君堯 馮英倫 林筱魯 陳恒鑌 曾志文 劉振江 馬光如 何敬康 魏明德 陳少波 范駿華 陳宗彝 陳凱欣 梁子穎 葛珮帆 朱立威 陳紹雄 林琳 鄧咏駿 莊家彬 李浩然 林振昇 黃國 黃錦良 簡慧敏 梁美芬 陳曼琪 陳祖光 陳仲尼

